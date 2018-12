Peter Gomez su Nove chiude l’anno con ‘La Confessione – Il meglio del 2018’

Nicola Gratteri a Peter Gomez : “Io ministro? Renzi mi voleva - Napolitano no. Al governo avrei fatto una rivoluzione” : “Un giorno, ero appena atterrato all’aeroporto, e mi chiamò l’allora ministro Delrio. Mi disse di andare subito a Roma, andai e lì incontrai Renzi per la prima volta”. Inizia così il racconto che il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, intervistato dal direttore del fatto.it Peter Gomez nell’ambito della fiera Più libri, più liberi. Il pm ha ripercorso i giorni in cui Renzi gli chiese di fare il Guardasigilli. ...

Fq Millennium - Peter Gomez presenta il numero di dicembre : “Juncker e il sistema che ci ruba ogni anno mille miliardi” : “Juncker e la rapina da mille miliardi“, esce sabato 8 dicembre in edicola il nuovo numero di Fq millennium. Il numero di dicembre e gennaio del mensile diretto da Peter Gomez si occupa dell’Unione europea, tra pregi e difetti, corruzione, sprechi e politici che diventano lobbisti: “Gli Euroburokrati che uccidono l’Europa” Sabato 8 dicembre in edicola con il Fatto Quotidiano Dal 9 dicembre solo FQ millennium a € 3,90 L'articolo Fq ...

Peter Gomez : "Salini mi ha offerto la direzione del Tg1 ma ho rinunciato. È da una vita che invoco una Rai non lottizzata" : Il direttore de ilfattoquotidiano.it e di FQ Millennium, Peter Gomez, durante il talk show politico Piazzapulita , La7,, spiega le ragioni per le quali ha rinunciato alla direzione del Tg1, proposta ...

Peter Gomez : “Salini mi ha offerto la direzione del Tg1 ma ho rinunciato. È da una vita che invoco una Rai non lottizzata” : Il direttore de ilfattoquotidiano.it e di FQ Millennium, Peter Gomez, durante il talk show politico Piazzapulita (La7), spiega le ragioni per le quali ha rinunciato alla direzione del Tg1, proposta da Fabrizio Salini, ad della Rai: “Quando Salini mi ha telefonato, io gli ho spiegato che per tutta la vita ho scritto anche dei libri, chiedendo di tenere i partiti fuori dalla Rai. Non avevo dubbi che quella fosse una scelta di Salini, che è un ...

Fq Millennium - Peter Gomez presenta il numero di novembre : “Mafia nigeriana. Storie di sangue e polvere da sparo” : “Mafia nigeriana“, esce sabato 10 novembre in edicola il nuovo numero di Fq Millennium. A novembre il mensile diretto da Peter Gomez si occupa della criminalità organizzata africana: “Sono il Buscetta della mafia nigeriana e vi racconto come stiamo conquistando il mondo” Sabato 10 novembre in edicola con il Fatto Quotidiano Dall’11 novembre solo FQ Millennium a € 3,90 L'articolo Fq Millennium, Peter Gomez presenta il numero di ...

Peter Gomez - il clamoroso rifiuto della direzione del Tg1 : 'Perché ho detto no' : Sulla giostra del totonomi per il nuovo direttore del Tg1 era finito anche il direttore del fattoquotidiano.it, Peter Gomez, finché la scelta orientata dal governo Lega-M5s non è finita su Giuseppe Carboni. Gomez però non ha perso il treno del telegiornale di Stato, ma semplicemente non ci è voluto salire: "Mi hanno chiesto di fare il direttore del Tg1 - ha detto a Un giorno da pecora su Radiouno - Me lo ha chiesto il Dg Salini, ma ho rifiutato ...

La Confessione (NOVE) - Nina Moric a Peter Gomez : “Da bambina sono stata rapita da due ragazzi” : “Non è stata per niente facile la mia infanzia, per mille motivi. C’è anche stato un sequestro da parte di due bulli”. A ‘La Confessione‘, Nina Moric svela in esclusiva le sofferenze del suo passato, venerdì’ 26 ottobre alle 23 su Nove. Il conduttore Peter Gomez parte dal principio: “Lei è figlia di un matematico e di una economista e ha vissuto un’infanzia molto difficile, violenze da parte di suo padre e un ...

La Confessione (NOVE) - Nina Moric a Peter Gomez : “Ho subito violenze psicologiche da mio padre. Non lo vedo da 10 anni” : “Le violenze di mio padre? Erano violenze psicologiche e i tempi passati mi perseguitano ancora”. Nina Moric affronta i fantasmi dell’infanzia, venerdì 26 ottobre alle 23:00 su NOVE, in esclusiva a ‘La Confessione’ condotta dal giornalista Peter Gomez. L’ex moglie di Fabrizio Corona è figlia di uno scienziato. “Un matematico, fisico e chimico, uno dei seguaci del genio Nikola Tesla”, dice Nina Moric, che apre a malincuore la ...

La Confessione - Nina Moric e Linus ospiti di Peter Gomez su Nove venerdì 26 ottobre alle 23 : L’ex modella Nina Moric e la voce più nota di Radio Deejay Linus saranno gli ospiti di questa nuova puntata de La Confessione di Peter Gomez in onda su Nove venerdì 26 ottobre alle 23. L’ex moglie di Fabrizio Corona affronterà tutti i particolari più intimi della sua vita, dall’infanzia in Croazia alle recenti simpatie per il movimento di estrema destra CasaPound, dai ricoveri per abusi di psicofarmaci al rapporto con ...