Manovra | ok definitivo alla Camera Tria | «Evitato commissariamento Ue»

La Manovra è legge : sì definitivo della Camera. Moscovici : «Seguiremo gli sviluppi» : Dopo un iter tortuoso in Parlamento tra continui «stop and go» e voti di fiducia,la legge di bilancio ha tagliato il traguardo definitivo a ridosso del termine ultimo per evitare l’esercizio provvisorio, il 31 dicembre

Manovra - sì definitivo della Camera : Un post sul Blog delle stelle, in cui si accusa di terrorismo chi critica la legge, costringe Fico a dissociarsi: «Le opposizioni hanno tutto il diritto di opporsi»

La Manovra ottiene il via libera definitivo. Ecco le misure : RIMBORSO PER I RISPARMIATORI TRUFFATI I risparmiatori truffati coinvolti nelle crisi bancarie potranno rivolgersi direttamente al ministero dell'Economia per ottenere il rimborso: agli azionisti fino ...

Manovra - sì definitivo della Camera. Corsa per la pubblicazione in Gazzetta entro domani : A Montecitorio via libera finale alla Manovra 2019 con 313 favorevoli e 7o contrari, Pd e Leu restano in Aula ma non partecipano al voto. Per evitare l’esercizio provvisorio occorre che il ddl di bialncio ia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale entro la fine dell’anno...

Manovra - alla Camera il voto definitivo. Bagarre su un post M5S : "Siamo sotto attacco" : Smentisce così, in un colloquio con Repubblica, l'ipotesi di sue dimissioni il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. "Se è vero che sono il vincitore morale - spiega - a maggior ragione continuo a ...