ilgiornale

: Le profezie di Bannon per il 2019: 'Sarà un anno in trincea'. In una lunga intervista al Corriere della Sera, Banno… - cgcronos : Le profezie di Bannon per il 2019: 'Sarà un anno in trincea'. In una lunga intervista al Corriere della Sera, Banno… - cgcronos : Le profezie di Bannon per il 2019: 'Sarà un anno in trincea'. In una lunga intervista al Corriere della Sera, Banno… -

(Di domenica 30 dicembre 2018) Ma le previsione diper ilnon sono affatto rosee: innanzitutto l' economia globale sta frenando, e questo è un problema non solo per gli Stati Uniti, ma per tutto il mondo. E se le ...