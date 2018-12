Lazio | Immobile re dei bomber in Serie A E lui fa gli auguri ai militari

Lazio-Torino - probabili formazioni : Immobile torna dall’inizio : LAZIO TORINO probabili formazioni – Nella Lazio Simone Inzaghi rimetterà Immobile al centro dell’attacco e Parolo a centrocampo, dopo la panchina con il Bologna. Nel Torino di Mazzarri la turnazione sugli esterni dovrebbe proseguire e all’Olimpico toccherà a De Silvestri e Ansaldi, con Aina a riposo. Sono queste le notizie principali che caratterizzano le scelte di […] L'articolo Lazio-Torino, probabili formazioni: ...

Lazio-Torino - Inzaghi : “Luis Alberto grande risorsa. Giocano Immobile e Parolo” : Le vittorie contro Cagliari e Bologna per lasciarsi alle spalle un momento delicato, adesso l’esame Torino per provare a consolidare il quarto posto in classifica. “Alleno un gruppo di professionisti che lavorano ogni allenamento al 100%, siamo lì in classifica da due anni e mezzo ed in Serie A non è semplice. Dobbiamo andare avanti pensando solo a noi stessi e ragionando partita dopo partita”, le parole di Simone Inzaghi nel ...

Lazio-Torino - Inzaghi : 'Luis Alberto grande risorsa. Giocano Immobile e Parolo' : Immobile e Parolo titolari" "Luis Alberto è un calciatore importante per noi: è tornato a stare bene, è un ragazzo sensibile ma è legato al mondo Lazio, sta smaltendo l'infortunio ed è in grande ...

Bologna-Lazio 0-0 La Diretta Immobile parte dalla panchina - gioca Caicedo : Il Bologna, reduce dal buon pareggio a reti inviolate di Parma dopo che nella partita precedente aveva fermato sullo stesso punteggio il Milan, torna a giocare di fronte ai propri tifosi ed ospita la ...

Lazio - Immobile verso la panchina : Novità di formazione importante per la Lazio che se la vedrà col Bologna alle 15: Ciro Immobile non è al 100 % e va in panchina , secondo Sky Sport . Al suo posto gioca Caicedo.

Bologna-Lazio - Simone Inzaghi : 'Contro Pippo sarà una sfida particolare. Da valutare Immobile e Milinkovic' : Contro il Cagliari la Lazio ha ritrovato la vittoria in campionato dopo quasi 50 giorni, riprendendosi il quarto posto in classifica grazie al sorpasso sul Milan. Ora la trasferta di Bologna per il ...

Bologna-Lazio - gara particolare per Simone Inzaghi : “emozionante sfidare Pippo. Immobile? Dovrò parlarci” : L’allenatore della Lazio ha parlato della sfida con il fratello, soffermandosi poi sulle condizioni di Immobile Sfida alquanto particolare quella che attende la famiglia Inzaghi, con Pippo e Simone che si affronteranno al Dall’Ara nel boxing day di Serie A. LaPresse/Fabrizio Corradetti Bologna-Lazio li metterà uno contro l’altro per novanta minuti, un arco temporale nel corso del quale entrambi faranno di tutto per ...

Lazio - Immobile e Jessica infiammano il Natale con uno scatto sexy [FOTO] : Si avvicina la nuova giornata del campionato di Serie A, in particolar modo cerca conferma la Lazio che nell’ultimo match nel massimo torneo italiano ha conquistato tre punti davanti al pubblico amico contro la Lazio, continua la corsa alla Champions League. Nel frattempo la squadra di prepara per la trasferta contro il Bologna, di fronte una squadra in piena zona retrocessione ma che soprattutto non sta attraversando un buon ...

Guai in casa Lazio - Immobile potrebbe saltare la gara col Bologna : le ultime : Ciro Immobile alle prese con qualche problema muscolare dopo la gara contro il Torino, il laziale farà un ultimo provino per stabilire il da farsi La Lazio si appresta a giocare una gara delicata contro il Bologna nel turno di Santo Stefano di Serie A. Simone Inzaghi vorrebbe continuare la striscia di risultati confortanti, proprio contro il fratello Pippo, ma forse dovrà farlo senza il suo bomber principe. Ciro Immobile infatti oggi non ...

Infortunio Immobile - l’attaccante della Lazio in dubbio per Bologna : Infortunio Immobile – La diciottesima giornata del campionato di Serie A è ormai alle porte. Si tornerà a giocare a Santo Stefano, cosa successa nella stagione 1971-72. La Lazio si sta preparando ad affrontare il Bologna al “Dall’Ara”, ma a Inzaghi non giungono notizie positive sulle condizioni di Immobile. Oggi, infatti, l’attaccante non si è allenato con il gruppo: per lui solo lavoro in palestra in vista del ...

Live Lazio-Cagliari 0-0 Luis Alberto e Correa con Immobile : La Lazio ospita il Cagliari all'Olimpico nella partita del sabato alle ore 12.30 in apertura del 17o turno di Serie A. I biancocelesti vengono dalla sconfitta subita sul campo dell'Atalanta nella ...

Lazio-Cagliari - dalle 12.30 La Diretta Inzaghi schiera Luis Alberto e Correa insieme a Immobile : La Lazio ospita il Cagliari all'Olimpico nella partita del sabato alle ore 12.30 in apertura del 17o turno di Serie A. I biancocelesti vengono dalla sconfitta subita sul campo dell'Atalanta nella ...

Lazio – Wags sfavillanti alla cena di Natale - ma Lady Immobile ruba la scena con una sexy scollatura [GALLERY] : Jessica Melena sfoggia una sexy scollatura alla cena di Natale della Lazio, accanto alla bella moglie di Immobile anche tante altre Wags biancocelesti Dopo quelle di Juventus, Inter e Napoli, è tempo anche della cena di Natale della Lazio. alla serata romana si sono presentati tutti i calciatori biancocelesti accompagnati dalle loro splendide signore. Tra queste spicca senza dubbio la bellissima moglie di Ciro Immobile, Jessica Melena. La ...

Pagelle Atalanta-Lazio : si salva solo Immobile : STRAKOSHA 5 Può davvero poco sul gol. Commette qualche incertezza di troppo che non fa bene alla difesa. WALLACE 5 Zapata è un incubo: in apprensione per tutta la gara soffre da morire e si becca il ...