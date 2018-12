' L' Anno che verrà' | lunedì la festa di Capodanno di Raiuno in diretta da Matera

Capodanno su Rai1 - tutti gli ospiti de 'L’Anno che verrà' : Amadeus è prontissimo per festeggiare insieme ai telespettatori l'inizio del nuovo anno. Ecco tutti gli ospiti che saliranno...

NBA - Los Angeles Lakers : buon compleAnno LeBron James - MVP anche a 34 anni : Il tutto con il rischio di ricascare , come spesso gli è accaduto in passato, nello stesso errore commesso a Cleveland: creare un mondo che ruota solo ed esclusivamente attorno a LeBron e che perde ...

QUInews Valdera - i fatti che hAnno segnato il 2018 : Nell'elenco tragici fatti di cronaca e casi internazionali , come quello della scomparsa di Salvatore Mannino, così come fatti curiosi e storie da ribalta nazionale . Gennaio 2018 - Addio Michelino, ...

Università - altro che blocchi e tagli. Grazie alla manovra sarAnno assunte più persone : In questi giorni, sono circolate delle voci catastrofistiche e del tutto infondate su un provvedimento presente nella legge di bilancio: quello che pospone al 1 dicembre l’assunzione a tempo indeterminato nelle Università. Si sono viste le reazioni isteriche più disparate, a partire da docenti che hanno incitato i propri studenti a lasciare il nostro Paese (come se tutti gli studenti dovessero essere assunti all’Università) o gente che ha ...

UOMINI E DONNE / Sossio Aruta e Valeria Marini fAnno pace : ecco il gesto social che lo conferma - Trono Over - : UOMINI e DONNE, anticipazioni Trono Over. Come trascorrerà il Capodanno Gemma Galgani? La dama lavorerà al teatro con... Pintus!

Frasi di buon Anno : dediche divertenti e originali da inviare a grandi e piccini : La ricerca di alcune Frasi di buon anno è diventata una tradizione nei giorni che precedono i festeggiamenti per il Capodanno. Ora che gli auguri per il Santo Natale sono stati definitivamente archiviati, è giunto il momento di trovare una dedica perfetta da inviare ad amici, parenti e conoscenti in occasione dell'inizio del 2019. Le proposte sono davvero tantissime: dalle citazioni di qualche personaggio famoso o film che concedono spazio ...

9 startup italiane che hAnno fatto fortuna nel 2018 : SatispayWaterViewTyvakBrumbrumPrima.itEasyrainPony ZeroSupermercato24CredimiServizi finanziari ed ecommerce, ma anche logistica e sicurezza stradale. Per molte startup italiane il 2018 ha rappresentato l’anno della svolta. Nonostante il tradizionale gap con altri paesi occidentali, il mercato interno degli investimenti in innovazione ha preso a salire vigorosamente e le stime di metà anno lasciavano pregustare un + 400% di raccolta per ...

Salvini : «Perché i cori razzisti vAnno puniti e gli insulti alle madri no?» : Lettera aperta alla Gazzetta Il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha scritto una lettera aperta alla Gazzetta dello Sport sui fatti di Inter-Napoli. Più che degli scontri, però, si parla di razzismo e di punizioni per chi manifesta intolleranza. Il leader della Lega si conferma contrario alla chiusura degli stadi, delle curve, ed anzi sostiene che il dialogo sia l’arma migliore per combattere certi atteggiamenti. È singolare come ...

Tennis - Roger Federer non esclude il ritiro nel 2020 : “Non so se giocherò un altro Anno - ne discuterò con il mio team” : Una notizia che potrebbe turbare gli appassionati di Tennis e i tifosi dello svizzero Roger Federer. Il fuoriclasse del Tennis mondiale, attualmente n.3 del ranking, sta pensando, forse per la prima volta, se continuare o meno nell’attività che tante gioie gli ha regalato: 20 Slam e 99 titoli in carriera sono cifre impressionati. Ed ecco che nel corso della Hopman Cup a Perth (Australia), torneo/esibizione a squadre funzionale alla ...

SCUOLA/ "Che cosa ci è accaduto - se gli studenti musulmani fAnno il presepe insieme a noi?" : "La SCUOLA è un laboratorio di convivenza e per noi questo è perfettamente vero", scrive un'insegnante. Quando la diversità è una risorsa.

FINANZA/ Le previsioni per il 2019 che dAnno poche speranze ai mercati : I timori di una recessione sono cresciuti nell'ultimo periodo e i mercati non sembrano avere di fronte un nuovo anno di rialzi

Baseball - il calendario del 2019 : date - programma e tutti gli eventi. Anno fondamentale con Europei e qualificazioni olimpiche : Per il Baseball italiano, il 2019 che si sta per aprire riveste un’importanza non secondaria: è l’Anno sia degli Europei che del torneo di qualificazione olimpica (che sembra sempre più vicino a esser ospitato dall’Italia, anche se manca l’ufficialità). Da una parte, l’attività della Nazionale può riservare parecchie soddisfazioni nell’eterna e incessante sfida contro l’Olanda. Dall’altra c’è ...

