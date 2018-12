calcioweb.eu

: Infortunio #Hamsik, il capitano del #Napoli out un mese - CalcioWeb : Infortunio #Hamsik, il capitano del #Napoli out un mese - ranofrontiere : HAMSIK, DI NUOVO IN CAMPO CONTRO MILAN O SAMPDORIA #Hamsik #infortunio #reàcupero #Milan #Samp -

(Di domenica 30 dicembre 2018)– La distrazione al bicipite femorale della coscia destra priverà Ancelotti del suoper almeno un. Infatti,rimarrà fuori almeno fino a fine gennaio e potrà tornare in campo per la partita contro il Milan o per quella contro la Sampdoria. Il che significa che il rientro potrà avvenire tra il 26 gennaio e il 2 febbraio. Lo slovacco potrebbe spuntare la convocazione e qualche minuto in uno dei due match sopra citati per poi disputare da titolare la gara contro la Fiorentina o quella contro il Torino.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo, ildelout unCalcioWeb.