In Francia ora spuntano le Penne Rosse

La protesta dei Gilet Gialli contro la politica sociale del presidente Macron si è smorzata, forse solo per la tregua natalizia, ma nel frattempo è nato un altro gruppo di protesta. Si chiama, è un gruppo di "professori in collera": creato il 12 dicembre, il gruppo già registra più di 25.000 membri sui social del web. Come i Gilet Gialli, anche lechiedono al governo francese di rispondere al disagio che percepiscono nella professione e vogliono un aumento di stipendio.(Di domenica 30 dicembre 2018)