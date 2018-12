Fico | ' Non sono fazioso Non potevo permettere l' esercizio provvisorio'

La madre dell'ultrà morto : 'Non lo giustiFico - ma lasciatelo in pace' | : La mamma di Daniele Belardinelli chiede rispetto per il figlio ucciso dopo essere stato investito da un suv prima del match Inter-Napoli. Intanto gruppi di tifosi in tutta Italia rendono omaggio alla ...

La straziante lettera della madre di Daniele Belardinelli - l’ultrà morto prima di Inter-Napoli : “non lo giustiFico - ma vi prego basta!” : La mamma di Daniele Belardinelli, l’ultrà morto prima di Inter-Napoli, scrive una straziante lettera sui social: le parole di Viviana Prestier “Mio figlio è da un giorno che è morto e nessuno può avere l’idea di cosa posso provare. E non lo descrivo neanche perché è indescrivibile. Per chi non lo sa io sono la mamma di Daniele Belardinelli…“. Inizia così il lungo e commosso post su facebook di Viviana ...

Rissa sfiorata alla Camera - Boschi contro Fico : 'Non sei più presidente di tutti' : Maria Elena Boschi, nelle ultime ore, attraverso il proprio profilo Twitter ha avuto modo di manifestare, a più riprese, il proprio dissenso verso alcuni esponenti del governo. Il primo obiettivo delle sue critiche è stato il ministro dell'Economia Tria, ma giusto poche ore fa è arrivato un duro attacco al presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico. Quella del politico grillino dovrebbe essere una figura super partes, almeno all'interno ...

Raffaella Fico a Vieni da me : “Cristiano Ronaldo non mi ha ringraziato” : Le nuove dichiarazioni di Raffaella Fico su Cristiano Ronaldo Raffaella Fico è tornata a parlare di Cristiano Ronaldo a Vieni da me, il nuovo programma di Rai Uno. Qualche mese fa la soubrette ha difeso il calciatore della Juventus dalle accuse di molestie. L’ex del Grande Fratello ha vissuto una fugace relazione con il portoghese […] L'articolo Raffaella Fico a Vieni da me: “Cristiano Ronaldo non mi ha ringraziato” ...

Manovra - Maria Elena Boschi : “Fico fa ostruzionismo - non è più garante - rappresenta solo una parte” : L'ex ministro e deputata del Pd, Maria Elena Boschi, attacca il presidente della Camera, Roberto Fico, per la sua gestione dell'Aula di Montecitorio durante la discussione della legge di Bilancio: "Stamattina il presidente Fico si è superato facendo ostruzionismo. Oggi il presidente Fico non è più il garante di tutti, ma ha deciso di rappresentare una parte, la sua".Continua a leggere

Manovra - bagarre alla Camera : opposizioni contro Roberto Fico : “Non è super-partes” : Caos a Montecitorio. Le opposizioni hanno duramente protestato in Aula contro il governo, reo di non aver concesso la possibilità di analizzare e votare nemmeno uno degli emendamenti presentati in commissione Bilancio, e contro il presidente della Camera Roberto Fico, accusato di non essere davvero super-partes.Continua a leggere