Cane avvelenato perché abbaiava troppo | la storia di Seneca | maremmano di 3 anni

(Di domenica 30 dicembre 2018)era un pastoree aveva tre: "era" e "aveva" perchénon c'è barbaramentela notte di Natale nel suo giardino di casa, una villetta singola in quel di Arzergrande, un comune della provincia di Padova, in Veneto. Nelle stesse ore, a qualche chilometro di distanza, a Piovega, un bocconeavvolto nel prosciutto era stato fatale per una meticcia, anch'essa di tre. Episodi sconcertanti e vergognosi, che fanno riflettere su quanto l'uomo possa essere crudele. Elisabetta Zinato, padrona di, racconta a Il Mattino di Padova:Siamo usciti intorno alle 19 eera come al solito libero in giardino. Quando siamo rientrati, verso mezzanotte, non ci è venuto ad accogliere come di consueto. Ci siamo preoccupati ma abbiamo pensato che si fosse nascosto da qualche parte, spaventato per il fragore di qualche petardo che ...