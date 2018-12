Burnley-West Ham 2-0

Pronostico Burnley vs West Ham - Premier League 30-12-2018 e Analisi : Premier League, 20^ giornata, Analisi e Pronostico di Burnley-West Ham, domenica 30 dicembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Burnley-West Ham, domenica 30 dicembre. E’ una partita che ha molto da dire sulla classifica del Burnley, attualmente terzultimo. I Clarets penseranno sopratutto a farsi perdonare dai propri tifosi, dopo la pesante sconfitta casalinga nel Boxing Day per 1 a 5 con l’Everton. Gli Hammers, invece, ...