Vincono Inter | Roma e Atalanta

Vincono Roma e Inter - pareggio Lazio : 16.58 Successi di Inter (a Empoli) e Roma (a Parma). La Lazio pareggia in casa col Torino. Goleada Atalanta e prima vittoria del Chievo a spese del Frosinone. JUVENTUS-SAMPDORIA 2-1 CHIEVO-FROSINONE 1-0 EMPOLI-Inter 0-1 GENOA-FIORENTINA 0-0 PARMA-Roma 0-2 Lazio-TORINO 1-1 SASSUOLO-ATALANTA 2-6 UDINESE-CAGLIARI 2-0 NAPOLI-BOLOGNA ore 18 MILAN-SPAL ore 20.30

Neanche l'Inter riesce a fermare la corsa della Juve - i bianconeri Vincono 1-0 : decide Mandzukic : Un colpo di testa del croato fa volare i bianconeri, Gagliardini colpisce un palo nel primo tempo: Allegri a +11 sul Napoli, nerazzurri a -14

Champions League - i risultati di oggi (28 novembre) : Vincono Barcellona e Atletico - Inter e Napoli si giocano tutto all’ultimo : Grande giornata di Champions League con ben otto partite in programma e tanti verdetti emessi in giro per l’Europa. Il Napoli ha sconfitto la Stella Rossa per 3-1 grazie alla doppietta di Mertens e al gol di Hamsik ma dovrà fare punti sul campo del Liverpool se vorrà qualificarsi agli ottavi di finale senza fare troppi calcoli visto che i Reds hanno perso in casa del PSG per 2-1 (Bernat e Neymar spaccano la partita nei primi 40 minuti, a ...