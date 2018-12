: Breaking News #Usa, arrestati 4 membri setta ebraica - Cyber_Feed : Breaking News #Usa, arrestati 4 membri setta ebraica - TelevideoRai101 : Usa, arrestati 4 membri setta ebraica - nexoslaika : RT @LiberoPetrucci: Gli fanno fare migliaia di chilometri a piedi, arrivano in New Mexico, muoiono e la colpa è della polizia USA. Eranno a… -

Quattrodi unaestremista sono statia New York per aver rapito due bambini. Lo ha reso noto la procura federale del distretto sud della Grande Mela. Lo scorso 8 dicembre a Woodridge, 150chilometri a nord di New York, avevano rapito una 14enne e il fratello 12enne, figli di una donna che aveva abbandonato lain Guatemala. I 4 appartengono a Lev Ahor,del giudaismo con precetti estremi quali l'obbligo per le donne di indossare il velo nero integrale, e rischiano l'ergastolo,(Di sabato 29 dicembre 2018)