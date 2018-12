Anci | senza 560 milioni comuni | più tasse e meno servizi

Anci : senza 560 milioni comuni costretti a più tasse e meno servizi : L'allarme dell'Associazione dei comuni viene lAnciato dal presidente nonché sindaco di Bari Antonio Decaro. Nell'ultima legge di bilAncio, al di là dei 400 mln stanziati per i comuni con meno di 20.

Jane Alexander festeggia senza Elia Fongaro e lAncia un appello : Jane Alexander annuncia un nuovo traguardo. E Elia Fongaro? Un nuovo traguardo per Jane Alexander. Domani l’attrice, ed ex gieffina, spegnerà 46 candeline. Un compleanno particolarmente sentito, arrivato dopo un anno di cambiamenti. Il Grande Fratello Vip 3 ha dato infatti all’artista la forza per definire la sua vita privata, chiudendo la storia e la convivenza con Gianmarco Amicarelli, per iniziare un nuovo capitolo accanto a ...

Manovra - via libera commissione bilAncio al maxiemendamento senza le opposizioni : Per la presidente dei senatori forzisti Annamaria Bernini "siamo alla Caporetto politica del governo che fa una cosa sconcia contro il popolo italiano. Prendere in giro il Parlamento per venti giorni ...

Piazza Affari frena i listini europei che chiudono senza slAncio : Seduta difficile per la Borsa di Milano , che ha agito da freno nel panorama dei mercati europei, sulle preoccupazioni per il deterioramento della situazione economica globale, evidenziato anche dalla ...

Manovra - testo al Senato senza mandato al relatore : Pd e Leu abbandonano la commissione BilAncio per protesta : Il giorno dopo l' ok alla da parte dell'Unione Europea e lo scampato pericolo della procedura d'infrazione per la Manovra arriva il momento di superare gli ultimi step: l'ok al Senato, il nuovo ...

Manovra - testo in Aula senza mandato. Pd lascia Commissione BilAncio - : La Commissione non ha mai avviato le votazioni sui 700 emendamenti segnalati e i lavori sono andati avanti per giorni tra 'stop and go'. L'annunciato maximendamento, secondo quanto si apprende, ...

Chiara Ferragni senza freni - rilAncia. Nuova provocazione : “E ora?” : Chiara Ferragni senza freni, rilancia. L’ultima provocazione dopo le polemiche sulle sue foto ‘disinibite’: “E ora che cosa direte?”. Intanto avanza anche la voce di un’altra gravidanza: la fashion blogger risponde Chiara Ferragni non si ferma di fronte alle critiche e anzi rilancia. La moglie di Fedez, che negli scorsi giorni è stata bersaglio di […] L'articolo Chiara Ferragni senza freni, rilancia. ...

L'Uefa avverte il Milan : "Pareggio di bilAncio entro il 2021 o un anno senza coppe" : Il Milan dovrà arrivare al pareggio di bilancio entro il 2021, oppure sarà escluso per un anno dalle Coppe europee. È questa la principale decisione delL'Uefa, riguardo alla violazione del fairplay finanziario messo in atto dalla società rossonera nel triennio 2014-2017.Un monito al quale si aggiungono due sanzioni già effettive, emanate sempre dalla la camera arbitrale di controllo finanziario dei club: 12 ...

Alitalia - Di Maio guarda al futuro : "Lavoriamo a rilAncio senza esuberi" : rilancio e non salvataggio: questa la parola d'ordine. "Sono molto fiducioso che l'Alitalia possa essere rilanciata e sia all'altezza delle sfide dei mercati e che gli italiani non debbano metterci ...

Stop all’incubo bilAncia : ecco i segreti per affrontare pranzi e cene di Natale senza rinunciare alla linea : Dicembre sa mettere a dura prova anche quanti possono contare su una ferrea disciplina alimentare: non solo le settimane delle feste, ma tutto il mese è, infatti, costellato di occasioni conviviali capaci di attentare alla linea. Tanto che dopo l’Epifania parte la corsa alle diete, tra chi si cimenta in rimedi fai da te e i molti che si rivolgono a uno specialista per ritrovare la forma ideale ma con equilibrio. Lo confermano i dati di ...

GrAncio : operazioni spot non risolvono problema assenza centri accoglienza : Roma – “Le operazioni spot servono solo a consentire la consueta passerella del Ministro dell’Interno, ma non risolvono la grave carenza a Roma di spazi di prima accoglienza per le persone in stato di disagio sociale. Gia’ in queste ore decine di persone vagano nella stessa zona alla ricerca di ulteriori luoghi abbandonati dalle proprieta’ assenteiste e sui quali il Comune non interviene tempestivamente per impedire ...

Manovra - è giallo sull'assenza di Giovanni Tria al vertice finale sulla legge di BilAncio : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria non c'era al vertice di oggi tra Conte, Salvini e Di Maio dal quale sono usciti alcuni contenuti-chiave della legge di Bilancio come l'ecotassa e le pensioni d'oro. La sua ...

Eurogruppo - intesa riforma Eurozona - ma senza bilAncio : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

