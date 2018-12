Amici | Rudy Zerbi e il giorno più tragico di sempre | compagna e figlio a un passo dalla

Rudy Zerbi figli - toccante gesto per Leo : il prof di Amici come mai l’abbiamo visto : I figli di Rudy Zerbi: l’amore del prof di Amici per Leo Lo conosciamo tutti ormai, perché è uno dei volti di punta di Canale 5 dopo i principali conduttori: parliamo di Rudy Zerbi. Oggi l’insegnante di Amici e giudice di Tú Sí Que Vales ha infatti mostrato su Instagram una foto che ritrae la sua […] L'articolo Rudy Zerbi figli, toccante gesto per Leo: il prof di Amici come mai l’abbiamo visto proviene da Gossip e Tv.

Alessandra Celentano fidanzato e vita privata: le ultime curiosità sull'insegnante di Amici 18 Alessandra Celentano ha un nuovo amore? Fino a ieri tutti sapevano che si era lasciata da qualche tempo con un uomo col quale ha condiviso tanti momenti speciali e che quindi era al cento per cento single. Adesso, invece, salta fuori che

Rudy Zerbi, polemica ad Amici 2018 per Manfredi in sala relax Ad Amici 2018 è andata in onda una quarta puntata ricca di polemiche che senz'altro avrà i suoi strascichi anche la prossima settimana perché conosciamo la personalità di Rudy Zerbi e stiamo imparando a conoscere quella di Mameli. I fatti sono questi: a Mameli

Rudy Zerbi obbliga Mameli a lasciare lo studio di Amici di Maria De Filippi Oggi la puntata di Amici 18 è iniziata con la decisione di Rudy Zerbi sul destino di Mameli. Il professore della scuola di Maria De Filippi in settimana aveva infatti voluto incontrare il cantante assegnandoli una sfida veramente difficile: sabato avrebbe dovuto esibirsi con la canzone Zingara di Iva Zanicchi. Una prova descritta dallo stesso Zerbi molto difficile: se

Dopo la formazione della classe di Amici di Maria De Filippi, inizia ufficialmente per tutti la settimana di prove e di nuove assegnazioni. Nel daytime di Amici del 4 dicembre abbiamo visto la maestra Celentano con i ballerini Mowgly e Marco, il confronto di Rudy Zerbi e Alex Britti con i ragazzi, le nuove assegnazioni e le prove settimanali per il prossimo sabato. Alessandra Celentano pretende dai ballerini ore di lezioni e grande

Amici di Maria De Filippi: Rudy Zerbi si complimenta con Alessandro Casillo Oggi è andata in onda la prima puntata settimanale del daytime di Amici 18 sul canale del digitale terrestre Real Time. E in questa circostanza hanno mostrato ai numerosi spettatori da casa il secondo provino sostenuto dal vincitore di Io Canto e Sanremo Giovani Alessandro Casillo. Quest'ultimo, dopo aver impressionato la commissione di canto portando una cover,

Il primo è un cantautore e chitarrista, che potrà passare ai giovani talenti la sua esperienza nel mondo della musica, mentre il secondo è il cantante polistrumentista che nel 2015 aveva vinto Amici

Amici di Maria De Filippi annuncia i tre nuovi prof di canto: Stash, Britti e Zerbi Dopo aver reso noti i prof di ballo, ecco che sul profilo Instagram di Amici di Maria De Filippi, appaiono i tre nuovi insegnanti di canto. Se alla presenza di uno il pubblico era già abituato, degli altri due