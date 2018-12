Leonardo e Maldini | Gattuso resta

Leonardo : "Mai pensato di cambiare Gattuso". Maldini : "Obiettivo 4° posto" : Il segnale forte, che in tanti attendevano, è arrivato. Leonardo e Maldini si sono presentati a Milanello anche oggi, e stavolta hanno preso la parola pubblicamente per analizzare il momento e ...

Milan - Paolo Maldini e Leonardo disertano Milanello : ultimatum a Gattuso : Basta sorrisi, pacche sulle spalle, incoraggiamenti. Inutile cercare di infondere fiducia e ispirazione con il proprio carisma a un manipolo di scarpari che ai loro tempi non avrebbero giocato nemmeno in serie B. Paolo Maldini e Leonardo , ieri, hanno lanciato un silenzioso ultimatum a Rino Gattuso e

Milan - Leonardo e Maldini a Milanello : Momento complicato per il Milan , che agli ordini di Gattuso prosegue la preparazione in vista del prossimo impegno con il Frosinone. Come riferito da Sky Sport, anche Leonardo e Paolo Maldini si sono recati a Milanello per stare vicini ad allenatore e squadra.