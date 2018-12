Va a scuola e scompare nel nulla | l' appello della famiglia

Esce per andare a scuola - Francesca scompare nel nulla a 16 anni : appello dei parenti : Francesca Perda è uscita lunedì mattina da una casa famiglia nel Sud Sardegna, dove è ospite, per raggiungere, come ogni mattina, l'istituto alberghiero che frequenta ma a scuola non è mai arrivata. Da quel momento di lei si sono perse completamente le tracce. Numerosi gli appelli dei parenti online.Continua a leggere

Padova - 13enne esce per andare a scuola e scompare : 'Aiutateci a ritrovare Carlotta' : Paura ed apprensione a Vigonza, comune a nord-est di Padova. Da mercoledì 5 novembre si sono perse le tracce di Carlotta, una ragazzina di soli 13 anni. La giovane è uscita per recarsi a scuola (frequenta la prima superiore nella vicina Mirano, in provincia di Venezia), ma in classe non è mai arrivata. I genitori, non vedendola rientrare, hanno subito lanciato l'allarme e denunciato la sua sparizione ai carabinieri. La scomparsa Carlotta ...

