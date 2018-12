Blastingnews

: Upas: trame dall'1 al 4 Gennaio 2019, Alberto vuole vendetta - blastingnewstc : Upas: trame dall'1 al 4 Gennaio 2019, Alberto vuole vendetta - Ginko_21 : Ragazzi a me per Arianna dispiace, è un personaggio di cui farei tranquillamente a meno ma quando le danno trame ch… - Atrebor78 : Una adozione illegale mancava in effetti nelle trame di #upas -

(Di giovedì 27 dicembre 2018) Continuano gli episodi della celebre e amatissima soap partenopea “un Posto al sole”. Il nuovo anno si aprirà con una serie di novità e colpi di scena. Durante la prima settimana delgiungerà a temine la vicenda che attirato più di tutte l’attenzione, l’omicidio di Veronica Viscardi. Dopo la confessione di Vera,Palladini passerà al centro della scena. Il giovane avvocato arrabbiato per la sua ingiusta e prolungata reclusione in carcere, spronerà Valerio a curare maggiormente i suoi interessi e a vendicarsi nei confronti di Marina Giordano. Non mancherà l’attenzione anche alle altre vicende che coinvolgono gli altri personaggi. Anche Rossella di ritorno dal Piemonte si ritroverà catapultata in una inaspettata situazione che la metterà parecchio in difficoltà.Pausa del 31 Dicembre Per il consueto discorso del Capo dello Stato a reti unificate, lunedì 31 Dicembre 2018, la ...