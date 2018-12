Ululati a Koulibaly | l’attacco di de Magistris e le scuse di Sala

calcioweb.eu

: Ululati razzisti nei confronti di #Koulibaly, fischi alla segnalazione dell’altoparlante sul rischio sospensione se… - zazzatweet : Ululati razzisti nei confronti di #Koulibaly, fischi alla segnalazione dell’altoparlante sul rischio sospensione se… - AAlciato : Tocca palla Koulibaly. Ululati dagli spalti. Il Medioevo. Oggi - FBiasin : Gli ululati a #Koulibaly? Il discorso è sempre il solito: in attesa di 'silenziarli' (prima o poi ci riusciremo) ce… -

(Di giovedì 27 dicembre 2018) Brutto episodio nella partita di ieri della 18^ giornata del campionato di Serie A tra Inter e Napoli, continuirazzisti nei confronti del difensore. Il sindaco Giuseppeha deciso di chiedere scusa: “quei buu asono stati una vergogna – spiega in un post social il sindaco meneghino – Un atto vergognoso nei confronti di un atleta serio come lui, che porta con fierezza il colore della sua pelle. E anche, pur in misura minore, nei confronti di tante persone che vanno allo stadio per tifare e per stare con gli amici”.“Attacco invece da parte di de: “poteva mai essere sospesa la partita Inter-Napoli, in un Paese che vive sempre più di razzismo di Stato e che vede nel Governo un ministro dell’Interno che dovrebbe garantire la sicurezza negli stadi ma che cantava qualche anno fa cori razzisti contro i ...