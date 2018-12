Scontri Inter-Napoli | il Questore di Milano | “ecco le pene per la curva nerazzurra” | in

sportfair

: Scontri fuori da San Siro prima di #InterNapoli Ferito gravemente un tifoso dell'Inter ?? - GoalItalia : Scontri fuori da San Siro prima di #InterNapoli Ferito gravemente un tifoso dell'Inter ?? - Agenzia_Ansa : Morto il tifoso investito da un van negli scontri pre-partita di Inter-Napoli #ANSA - repubblica : Calcio, morto tifoso interista investito durante gli scontri prima di Inter-Napoli -

(Di giovedì 27 dicembre 2018), in arrivo pesanti sanzioni per lanerazzurra dopo quanto accaduto ieri, ildiannuncia provvedimentiè stata condizionata daglifuori dal Meazza e dai cori razzisti contro Koulibaly, tanto che ildiMarcello Cardona è stato costretto advenire e pensa ad utilizzare le maniere forti per contrastare tali eventi. Parlando in conferenza stampa ilha rivelato leche chiederà per lanerazzurra: “Richiederò la chiusura delladell’fino al 31 marzo del 2019. Chiederò inoltre il divieto di trasferta dei tifosifino a fine stagione”. Insomma, in arrivo pesanti sanzioni per quanto concerne ladell’Spada/LaPresseIn merito all’incidente nel quale è rimasto ucciso un tifoso nerazzurro ed aglitra tifoserie, ilha aggiunto: “Non ...