Sciame sismico Etna | due scosse sul versante occidentale | nessun danno

Etna - INGV : eruzione e Sciame sismico “ancora in corso - in 24 ore oltre 750 scosse” : La mattina del 24 dicembre 2018 è iniziata una nuova eruzione laterale dell’ Etna . Il fenomeno, si spiega nel blog INGV terremoti, “è stato caratterizzato dall’intrusione di un dicco magmatico nell’alto fianco orientale del vulcano, che ha generato un intenso sciame sismico e vistose deformazioni del suolo. Lo sciame sismico è iniziato alle ore 8:30 UTC, corrispondenti alle ore 9.30 locali, ed ha interessato l’edificio etneo in diversi ...

Sciame sismico e eruzione Etna : riapre con limitazioni l’aeroporto di Catania : E’ stato riaperto, con limitazioni operative, l’aeroporto catanese di Fontanarossa che da ieri subisce chiusure dello spazio aereo per l’attività eruttiva dell’Etna. Per ora sono consentiti 4 movimenti aerei l’ora. Non ci sono partenze, quindi potranno arrivare quattro velivoli l’ora. Sono continuate intanto nella notte e anche in mattinata le scosse di terremoto sul vulcano registrate dall’Ingv. La zona ...