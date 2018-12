Saoirse Ronan si aggiunge al cast di The French Dispatch

nerdgate

(Di giovedì 27 dicembre 2018) L’attrice irlandesesial superdel nuovo film di Wes Anderson: The. I due avevano già collaborato insieme nel film “The Grand Budapest Hotel” e l’attrice si unirà a questo film insieme a Bill Murray, Frances McDormand, Tilda Swinton, Benicio Del Toro, Jeffrey Wright e Timotheé Chalamet (con cui ha già lavorato in Lady Bird). Fino ad oggi non si sa molto del film, il sito web Indiewire ha svelato che sarà girato in Francia e non sarà un musical (come alcuni rumors dicevano) e sarà “una lettera d’amore al giornalismo, ambientata nella sede parigina di un quotidiano americano, e che ruoterà intorno a tre diverse linee narrative”. Ricordiamo chesarà nei nostri cinema anche a partire dal 17 Gennaio con “Maria regina di Scozia” insieme a Margot Robbie ed inoltre ha da poco finito le riprese di ...