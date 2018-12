calcioweb.eu

: #Reggina, ex calciatore coinvolto in una sparatoria [NOME e DETTAGLI] - CalcioWeb : #Reggina, ex calciatore coinvolto in una sparatoria [NOME e DETTAGLI] - Strill_it : Ex calciatore della Reggina ferito a colpi di fucile, due persone avrebbero provato ad ucciderloLeggi l'articolo - strillsport : Ex calciatore della Reggina ferito a colpi di fucile, due persone avrebbero provato ad ucciderlo… -

(Di giovedì 27 dicembre 2018) Ultime ore di paura per un exdella, stiamo parlando di Nicki Bille Nielsen, protagonista anche in altri campionati come Spagna, Francia, Norvegia, Polonia e in Grecia, adesso però è finito in prima pagina e per una pallottola in un braccio durante una lite. Come riporta il quotidiano danese Ekstra Bladet, l’attaccante è statoin una rissa terminata a colpi di pistola, uno di questi ha colpito al braccio l’exdella, fortunatamente è riuscito a scappare. Ilanche in passato era finito sui giornali di cronaca come riporta il Sun un anno fa era stato condannato a un mese di prigione per aver colpito una donna che secondo lui stava per strangolare sua moglie. Ai tempi del Rosenborg, è stato anche arrestato per aver picchiato un poliziotto. Insomma una vita sopra le righe….SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE ...