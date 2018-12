Raffaella Fico e Alessandro Moggi si sposano | apparse le pubblicazioni di nozze

Blastingnews

(Di giovedì 27 dicembre 2018)si sposeranno nel 2019, stando a quanto si legge sul settimanale Di Più. Sul giornale si può vedere la foto delleaffisse a Napoli, dunque non vi dovrebbero essere più dubbi sulle prossime. Dopo due anni dal loro primo incontro, l'ex di Mario Balotelli e il figlio di Lucianostarebbero per compiere il grande passo. La showgirl, già madre di Pia, una bambina nata dall'unione con il calciatore, potrebbe sposarsi con rito civile nei mesi caldi dell'anno nuovo. La, in una recente intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha inoltre affermato di volersi sposare in una chiesa sconsacrata. Per la trentenne questo sarà il primo matrimonio, a differenza del suo compagno che è stato sposato con Fabrizia da cui ha avuto due figli. A causa di impegni lavorativi e di alti e bassi, il matrimonio è stato rinviato ma sembra che ora ...