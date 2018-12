ilfattoquotidiano

: “Quel demente di Walter Nudo m’ha cercato di…”: l’audio di Francesco Facchinetti - FQMagazineit : “Quel demente di Walter Nudo m’ha cercato di…”: l’audio di Francesco Facchinetti - marioliguori20 : @RealPiccinini @pisto_gol Comunque agguato organizzato da vigliacchi non provo pena x quel demente morto dico solo… - radioinvisibili : “Quel demente di Walter Nudo”: l’audio in cui Francesco Facchinetti insulta il vincitore del GF Vip -

(Di giovedì 27 dicembre 2018) “Queldim’hadi…“: a dire queste parole in un video che circola in rete sarebbe, secondo Fanpage,. L’ex “Capitan Uncino” sta trascorrendo una vacanza alle Maldive e la frase si sente abbastanza distintamente nel bel mezzo di una Instagram story pubblicata dalla moglie di lui, Wilma. Mentre il conduttore di Miss Italia è impegnato a guardare dei pesci, si lascia scappare questa affermazione. Chissà che cosa è successo tra il vincitore del Grande Fratello Vip e. In apparenza, non sembrano esserci stati litigi. La frase sarà stata detta con ironia oppure c’è davvero maretta tra i due?L'articolo “Queldim’hadi…”: l’audio diproviene da Il Fatto Quotidiano.