Programmi tv | i migliori e i peggiori del 2018

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 27 dicembre 2018) Eccoci di nuovo, come ogni anno. Puntuale come il panettone, l’albero di Natale e i regali da spacchettare arriva la mia classifica dei buoni e dei cattivi televisivi dell’anno. Spero che non sia uno di quei regali poco graditi che si mettono via per riciclarli alla prossima occasione. Di una cosa, comunque, potete essere certi: non è quella dell’anno scorso riciclata. Via dunque con il meglio della tv1. Per ricordare la cosa più bella di tutte bisogna fare uno sforzo di memoria e tornare indietro quasi di un anno, al gennaio scorso, quando andò in onda La linea verticale, prima postata sulla piattaforma Rai Play, poi nel palinsesto del sabato sera di Rai3. La forma innovativa di distribuzione del prodotto non è il suo merito principale, che sta nella qualità del racconto scritto, diretto (e vissuto) da Mattia Torre e interpretato, tra gli altri, da Valerio Mastrandrea. Dopo ...