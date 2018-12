L' uomo ucciso a Pesaro era uscito dal programma di protezione

Un uomo sotto protezione è stato ucciso a Pesaro dai killer della 'Ndrangheta : È caccia ai due killer che intorno alle 18 del giorno di Natale hanno ucciso Marcello Bruzzese, cinquantunenne di origine calabrese, freddato nel garage sotto casa, in una stradina del centro storico di Pesaro. Una trentina di colpi sparati con pistole automatiche calibro 9: un agguato mafioso, una vendetta, visto che è stato colpito a morte il fratello di Girolamo Biagio Bruzzese, ‘ndranghetista, diventato ...

Pesaro - uomo ucciso a colpi di pistola in pieno centro - La vittima era fratello di un collaboratore di giustizia : Agguato nel centro storico di Pesaro . Un uomo di 51 anni, di origine calabrese, è stato ucciso a colpi di pistola. Almeno 30 bossoli sono stati trovati sul luogo dell'esecuzione avvenuta in via Bovio.

Omicidio il giorno di Natale a Pesaro : uomo ucciso a colpi di pistola : Il 51enne, forse di origine calabrese, è stato assassinato da due uomini incappucciati mentre parcheggiava l’auto in garage. Sono stati sparati almeno 20 proiettili

uomo ucciso a colpi di pistola in centro a Pesaro : Agguato nel centro storico di Pesaro contro un 51enne, di origine calabrese, ucciso a colpi di pistola. Almeno 20 bossoli sarebbero stati trovati sul luogo dell’esecuzione. Secondo una prima ricostruzione, due killer incappucciati avrebbero atteso la vittima che parcheggiava l’auto in garage, per poi scaricargli addosso i caricatori. Sul posto i ca...

Pesaro - uomo ucciso a colpi di pistola in pieno centro : Agguato nel centro storico di Pesaro . Un 51enne, di origine calabrese, è stato ucciso a colpi di pistola. Almeno 20 bossoli sono stati trovati sul luogo dell'esecuzione avvenuta in via Bovio. Due ...

uomo ucciso a colpi di pistola a Pesaro : ANSA, - Pesaro, 25 DIC - Agguato nel centro storico di Pesaro contro un 51enne, che sarebbe di origine calabrese, ucciso a colpi di pistola. Almeno 20 bossoli sarebbero stati trovati sul luogo dell'...

Pesaro - agguato in centro : uomo ucciso a colpi di pistola : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Pesaro - agguato in centro : uomo ucciso con 20 colpi di pistola da due killer incappucciati : Choc a Natale. agguato nel centro storico di Pesaro contro un 51enne, che sarebbe di origine calabrese, ucciso a colpi di pistola. Almeno 20 bossoli sarebbero stati trovati sul luogo...

Agguato in centro - uomo ucciso con 20 colpi di pistola da due killer incappucciati : di Simone Pierini Choc a Natale. Agguato nel centro storico di Pesaro contro un 51enne, che sarebbe di origine calabrese, ucciso a colpi di pistola . Almeno 20 bossoli sarebbero stati trovati sul ...

Omicidio il giorno di Natale a Pesaro : uomo ucciso a colpi di pistola : Il 51enne, forse di origine calabrese, è stato assassinato da due uomini incappucciati mentre parcheggiava l’auto in garage. Sono stati sparati almeno 20 proiettili

Agguato in centro - uomo ucciso con 20 colpi di pistola da due killer incappucciati : Choc a Natale. Agguato nel centro storico di Pesaro contro un 51enne, che sarebbe di origine calabrese, ucciso a colpi di pistola. Almeno 20 bossoli sarebbero stati trovati sul luogo...

Agguato in pieno centro a Pesaro : un uomo ucciso a colpi di pistola : Agguato in pieno centro a Pesaro: un uomo ucciso a colpi di pistola Due killer incappucciati hanno assassinato un 51enne in via Bovio. Indagano i carabinieri Parole chiave:

Natale di sangue nel Napoletano : uomo travolto e ucciso da auto pirata : l corpo di un uomo, probabilmente un extracomunitario vittima di un incidente stradale, è stato trovato dai carabinieri a Caivano nel Napoletano. I militari sono intervenuti in via Fratelli Rosselli ...

Catanzaro - ex fidanzato avrebbe ucciso una donna e il nuovo compagno : l’uomo è ricercato : Una vera e propria esecuzione, nella domenica dell’antivigilia di Natale. È accaduto a Davoli Superiore in provincia di Catanzaro, dove uno sconosciuto ha ucciso a colpi di pistola Francesca Petrolini, di 53 anni, ed il suo compagno, il 43enne Rocco Bava. La donna è morta sul colpo durante l’agguato, mentre il fidanzato ha tentato una fuga disperata, ma è stato raggiunto dal killer. Quando sono arrivati i soccorsi era ancora vivo, ma purtroppo ...