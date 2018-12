Inter-Napoli | Morte Ultrà | sei indagati e dieci perquisizioni | tifosi del Nizza a San

Figc - Gabriele Gravina : 'Serie A - sabato si gioca'. La strana decisione dopo il morto a Inter-Napoli : Il presidente della Figc, Gabriele Gravina , ha dato l'annuncio: 'sabato in Serie A si gioca'. Nessuno stop al campionato dopo gli episodi di violenza e razzismo in occasione di Inter-Napoli, dove è ...

Le decisioni del Giudice Sportivo su Inter-Napoli : Kalidou Koulibaly e Lorenzo Insigne del Napoli sono stati squalificati per due giornate; l'Inter giocherà due partite senza spettatori e una senza curva

Inter-Napoli - la richiesta del legale Pisani : “la partita va annullata - stiamo studiando anche il comportamento dell’arbitro” : L’avvocato Angelo Pisani non ha dubbi: tutto pronto per chiedere l’annullamento di Inter-Napoli “La prossima iniziativa è quella di coinvolgere alla base delle azioni legali che stiamo studiando anche il comportamento dell’arbitro e del controllore di gara“. Sono le parole dell’avvocato Angelo Pisani riguardo alla sfida di ieri sera a San Siro tra Inter e Napoli. “Alla luce delle dichiarazioni di ...

Inter-Napoli - morto tifoso investito prima del match | Questura : arrestati 3 ultrà per scontri fuori San Siro : Il 35enne era fra gli oltre cento ultrà (tifosi di Inter, Varese e Nizza) che hanno assalito alcuni pulmini di tifosi partenopei. Tre arresti, il questore vuole il pugno duro contro la curva nerazzurra

Gad Lerner contro Salvini dopo Inter-Napoli : 'Ministro della Nutella smetta panni ultras' : Il calcio, soprattutto in Italia, è una cosa seria. Lo è per il volume di soldi che muove, ma a volte sfocia in ambiti a cui non dovrebbe mai appartenere. Quelli della cronaca che oggi parlano di un morto dopo Inter-Napoli investito da un suv nella concitazione derivante dalla manifestazione violenta della contrapposizione di due tifoserie. A ciò si aggiungono le polemiche relative al razzismo palesato nei confronti del difensore del Napoli ...

Cori razzisti Inter-Napoli - Boateng si schiera dalla parte di Koulibaly : il post del giocatore del Sassuolo : Boateng si schiera dalla parte di Koulibaly dopo quanto accaduto ieri sera durante la sfida tra Inter e Napoli: il post social del giocatore del Sassuolo Kevin Prince Boateng si schiera al fianco di Kalidou Koulibaly dopo i Cori razzisti rivolti al difensore del Napoli dai tifosi dell’Inter durante il match di ieri a San Siro. “Io sono, tu sei, siamo tutti Koulibaly“, scrive sui social Boateng, oggi giocatore del ...

Inter-Napoli - arriva la stangata del Giudice Sportivo : ecco le sanzioni ai nerazzurri - Koulibaly e Insigne : Sono stati emessi i provvedimenti disciplinari del Giudice Sportivo in merito ai fatti accaduti nella 18ª Giornata di Serie A: sanzionata la curva dell’Inter, 2 giornate a Koulibaly e Insigne Boxing Day amaro per il calcio italiano. La prova in stile ‘Premier League’ ha fatto scivolare il calcio giocato in secondo piano, lasciando la luce dei riflettori ai fatti di cronaca successivi a Inter-Napoli. Il big match del ...

Inter - due gare a porte chiuse più una senza curva per i cori contro il Napoli : Due gare a porte chiuse più una terza con l’ingresso vietato ai soli tifosi della curva: è questa per l’Inter la sanzione decisa dal giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea per i “cori di matrice razziale e territoriale ieri nella gara col Napoli. L'articolo Inter, due gare a porte chiuse più una senza curva per i cori contro il Napoli è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del ...

Cori razzisti Inter-Napoli - la condanna dei social da Ronaldo a Boateng : Cori razzisti INTER NAPOLI – “Sono orgoglioso del colore della mia pelle. Di essere francese, senegalese, napoletano: uomo”. Erano passate poche ore dal termine di Inter-Napoli con gli ululati razzisti che Kalidou Koulibaly ha dovuto sopportare per 90′ quando, lo stesso difensore del Napoli ha twittato questa risposta a tutto il mondo razzista. Ma sui […] L'articolo Cori razzisti Inter-Napoli, la condanna dei social ...

Scontri Inter-Napoli - video - Sky TG24 - : Nelle immagini riprese da una finestra affacciata sulla via in cui sono avvenuti i tafferugli si vedono i tifosi brandire spranghe e bastoni. In molti avevano testa e volto coperto da cappucci e ...

Daniele Belardinelli - chi era il tifoso morto durante gli scontri Inter - Napoli - Sky TG24 - : Residente a Buguggiate e atleta della "Fight Academy" di Morazzone, faceva parte di un gruppo organizzato di supporters del Varese Calcio, "Blood and Honour". Per lui, in passato, due Daspo di cinque ...

Inter-Napoli - il video degli scontri in strada prima della partita : Inter-Napoli, il video degli scontri in strada prima della partita Nelle immagini riprese da una finestra affacciata sulla via in cui sono avvenuti i tafferugli si vedono i tifosi brandire spranghe e bastoni. In molti avevano testa e volto coperto da cappucci e sciarpe Parole chiave: ...

Tifoso morto dopo gli scontri di Inter-Napoli - il commento della madre di Ciro Esposito : Quanto accaduto ieri sera in occasione di Inter-Napoli ha risvegliato l’attenzione su tematiche delicate come quella della sicurezza negli eventi sportivi. A tal proposito, Adnkronos ha raccolto le parole di Antonella Leardi, madre di Ciro Esposito, il Tifoso napoletano ucciso dal romanista Daniele De Santis in occasione della finale di Coppa Italia del 2013 tra Napoli e Fiorentina: “Nonostante io e pochissime altre persone ci ...