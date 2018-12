Capri Revolution - di Mario Martone : ... Carlo , Antonio Folletto , , ancora una volta si deve confrontare con nuove idee, quelle progressiste dell'epoca basate su fede in istruzione e scienza, ma non scevre da errori, come l'interventismo ...

Cosa ne pensano i censori da metoo di Capri-Revolution? : Resistenza politica, intellettuale, estetica, e naturalmente resistenza allo streaming: la medaglietta di oggi , ieri era usare "televisivo" come un insulto, . Non compare, nella sua lista né in ...

Mario Martone racconta una scena di Capri revolution : “Questa scena mostra il senso della complessità e della dialettica, cose che andrebbero recuperate in tempi in cui la semplificazione sembra la strada più facile”, dice il regista. Leggi

Capri-Revolution - per Mario Martone il futuro è donna (recensione) : La voglia di palingenesi è sin nel titolo dell'ultimo film di Mario Martone, Capri-Revolution. Ma chi sono i rivoluzionari in questa storia? Forse i giovani cosmopoliti riuniti nella comune proto-hippie guidata dal carismatico pittore Seybu (Reinout Scholten Van Aschat), spiritualisti dediti a vegetarianesimo e nudismo, alla fusione edenica con la natura nella Capri del 1914. O forse il laico e scientista dottor Carlo (Antonio Folletto), ...

Capri Revolution film al cinema : cast - recensione - curiosità : Capri Revolution è uno dei film al cinema questa settimana in uscita nelle sale giovedì 20 dicembre 2018. La pellicola diretta da Mario Martone ha come protagonisti Marianna Fontana, Reinout Scholten van Aschat. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE Capri Revolution film al cinema: scheda e cast GENERE: Drammatico ANNO: 2018 REGIA: Mario ...

Capri-REVOLUTION di Mario Martone – La recensione : Mario Martone conclude la sua trilogia sulla storia dell’Italia, dopo Noi credevamo e Il giovane favoloso, con CAPRI-REVOLUTION, presentato in concorso ufficiale alla 75^ Mostra del Cinema del Venezia. Il film, ambientato nel 1914 a Capri, narra la storia di Lucia, interpretata da Marianna Fontana, ormai “divisa da Indivisibili”: è una ragazza pastore che incontra un gruppo di giovani del nord Europa, i quali, trovando ...

"La mia Capri-Revolution? Tanti sogni - niente nostalgia" : È cinema complesso, stratificato, pieno di senso, insomma intellettuale ma non nel senso limitativo che ha preso questo vocabolo. Capri-Revolution di Mario Martone, presentato in concorso alla scorsa Mostra del cinema di Venezia e in uscita nelle sale il 20 dicembre, chiude la trilogia storica del regista partenopeo iniziata con il risorgimentale Noi credevamo e proseguita con il leopardiano Il giovane favoloso. Ora lo sguardo sul passato, sulla ...

'Capri Revolution' - viaggio nel tempo in una comunità hippie ante litteram : Mentre l'Europa si prepara al massacro della Prima Guerra Mondiale e il mondo è diviso in forze contrastanti, una giovane che alleva capre trova la forza di volontà di ribellarsi; sulla sua strada ...

Capri-Revolution. Incontro con Mario Martone e il cast del film : Non giriamoci intorno, stare al mondo è complesso e non si può pensare che per risolvere i problemi basti tagliare con l'accetta le questioni, con quattro frasi superficiali buttate lì. Anzi, il ...

«Capri Revolution» - il ritorno di Mario Martone : «Dobbiamo distruggere tradizioni marce sui costumi delle donne, sradicare pregiudizi e disperderli, affinché la donna riconosca pienamente e coscientemente il suo valore», Mario Martone con il suo nuovo Capri Revolution vuole raccontare uno spaccato di storia ancora oggi contemporaneo. In particolare, l’evoluzione e la ribellione della protagonista alla ricerca della sua libertà. Anche una giovane capraia può ribellarsi al suo presente e ...