Biglietti in prevendita per il concerto di Jovanotti a Policoro | prosegue il “progetto

Elisa a Latisana nel 2019 per la data zero del Diari Aperti Tour : info Biglietti in prevendita : Spunta una nuova data di Elisa a Latisana presso il Teatro Odeon per il prossimo 15 marzo in occasione del Diari Aperti Tour nei teatri, il nuovo progetto dell'artista che sta riscontrando un successo dopo l'altro anche con il suo album Diari Aperti e soprattutto con il singolo Se Piovesse il Tuo Nome scritto da Calcutta. Quello di Elisa sarà un Tour pieno di date nei teatri d’Italia, e solo un giorno fa ne sono state aggiunte altre quattro ...

Biglietti in prevendita per Vasco Rossi a Cagliari su Vivaticket : prezzi e settori disponibili per Vasco Non Stop Live 2019 : Parte oggi, venerdì 21 dicembre, la prevendita generale dei Biglietti per Vasco Rossi a Cagliari il pRossimo giugno. Dopo la pre-sale in anteprima esclusiva per gli iscritti al Fan Club ufficiale del Blasco, inizia oggi la prevendita generale sul circuito Vivaticket, online, via call center e nei punti vendita autorizzati. Dalle ore 13.00 di oggi i Biglietti per i due concerti del Vasco Non Stop Live a Cagliari Fiera saranno acquistabili anche ...

Si aggiungono nuove date al tour di Elisa nei teatri con Milano e Roma : info Biglietti in prevendita : Sono ufficiali le nuove date di Elisa nei teatri, con concerti al via a partire da Firenze nel 2019. Il calendario per il supporto di Diari Aperti si da quindi sempre più ricco, con altri live annunciati anche per il Teatro degli Arcimboldi di Milano e all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Le prevendite dei biglietti sono già aperte per le piattaforme online, mentre i punti vendita saranno attrezzati a partire dalle 12 del 24 dicembre. ...

Scatta la prevendita per i Biglietti di Imola : Sono da oggi in prevendita su ticketone.it i biglietti per la tappa di Imola del Mondiale Superbike in programma dal 10 al 12 maggio. Due novità: la possibilità di acquistare on line il tagliando ...

Nuovi concerti di Claudio Baglioni a Milano - Livorno - Reggio Calabria e Treviso : date e Biglietti in prevendita : Sono 4 i Nuovi concerti di Claudio Baglioni annunciati oggi. Il successo di Al Centro Tour non si ferma e Baglioni continua ad aggiungere appuntamenti per accontentare le migliaia di fan di tutta la penisola. La prima parte della tournée si è chiusa con successo: oltre 250.000 spettatori in 31 show. La seconda parte della tournée continua ad arricchirsi con Nuovi concerti per far fronte alla grande richiesta dei biglietti. Si aggiunge oggi la ...

Quattro nuove date per i concerti di Manuel Agnelli nei teatri da Trieste a Sassari : Biglietti in prevendita : Sono annunciate le nuove date per i concerti di Manuel Agnelli nei teatri, con biglietti in prevendita dalle 12 del 20 dicembre per le 4 tappe nelle quali approderà anche in Sardegna per un live al Teatro Comunale di Sassari. La consegna dei biglietti avverrà secondo le modalità abituali, con consegna tramite corriere espresso o con ritiro sul luogo dell'evento. In questo caso, occorre presentarsi in cassa con la copia del proprio documento ...

Prezzi dei Biglietti per Vasco Rossi a Cagliari e settori disponibili - al via la prevendita per Fan Club e VivaTicket : Al via la prevendita dei biglietti per il doppio concerto di Vasco Rossi a Cagliari, il 18 e il 19 giugno 2019. Vasco Non Stop Live farà tappa anche in Sardegna per due concerti-evento attesissimi in programma per il 18 e per il 19 giugno del pRossimo anno a Cagliari Fiera. I biglietti per entrambe le date saranno disponibili in prevendita dalle ore 10.00 di oggi, giovedì 20 dicembre, in anteprima esclusiva per gli iscritti al Fan Club ...

HRVY a Milano nel 2019 - un unico concerto in Italia a marzo : prezzi dei Biglietti in prevendita : HRVY a Milano nel 2019 per un'unica data Italiana. L'appuntamento è fissato per il 10 marzo 2019 al Fabrique. Il giovane cantante che ha scalato le classifiche mondiali con il singolo Hasta Luego (numero 1 in classifica in 5 Paesi) si prepara all'unica tappa Italiana della sua tournée europea. Harvey Leigh Cantwell a soli 19 anni vanta una schiera di seguaci sui social che supera la cifra di 8 milioni, di cui 4 milioni solo su Instagram. Da ...

Personale è il nuovo album di Fiorella Mannoia con tour al via da maggio : info Biglietti in prevendita : Il nuovo album di Fiorella Mannoia è Personale. La tournée partirà immediatamente dopo il rilascio del disco e con biglietti in prevendita dal 19 dicembre mentre i punti vendita saranno attrezzati a partire dal 22 dicembre. Il progetto è stato annunciato sulla pagina ufficiale dell'artista che anticipa anche le date del tour che sono state decise per portare Personale in giro per l'Italia. I biglietti saranno consegnati secondo le ...

In prevendita i Biglietti per due date di Vasco Rossi a Cagliari a giugno 2019 - i dettagli su fanclub e vendita generale : Con qualche ora di anticipo rispetto alle previsioni, sono stati annunciati i dettagli sulla prevendite dei biglietti per due date di Vasco Rossi a Cagliari a giugno 2019: ben due i concerti previsti sull'isola, il 18 e 19 giugno 2019, con quella che ha definito una "grande sfida". Non sarà facile, infatti, trasferire sull'isola l'intera gigantesca produzione da stadio via terra e via mare, con 50 bilici adibiti al trasporto del solo ...

Nuove disponibilità per i concerti di Claudio Baglioni a Reggio Calabria - Pesaro e Genova : Biglietti in prevendita : I concerti di Claudio Baglioni a Reggio Calabria, Pesaro e Genova aprono a Nuove disponibilità dopo la chiusura delle date per tutto esaurito. L'organizzazione ha quindi fatto sapere che sono messi a disposizione nuovi biglietti per le date dei concerti a Reggio Calabria, Pesaro e Genova secondo le modalità di acquisto abituali. I tagliandi d'ingresso saranno infatti consegnati con corriere espresso o con consegna sul luogo dell'evento. ...

Biglietti in prevendita per La Favola di Ultimo allo Stadio Olimpico di Roma nel 2019 : prezzi dei settori e dei pacchetti VIP : La Favola di Ultimo allo Stadio Olimpico di Roma nel 2019: il cantautorap si prepara al suo primo concerto della carriera in uno Stadio, quello della sua città Natale. L'evento La Favola è in programma per il 4 luglio 2019, una data molto cara ad Ultimo che il 4 luglio dello scorso anno tenne il suo primo live dinanzi a poche migliaia di fan. Da quel giorno, il sostegno ad Ultimo è cresciuto a dismisura, complice la vittoria al Festival di ...

Biglietti in prevendita per il concerto di Morgan e Andy dei Bluvertigo a Venezia : i dettagli sul tributo a David Bowie : Il concerto di Morgan e Andy dei Bluvertigo è finalmente ufficiale. La reunion sul palco non riguarda, però, un progetto legato al gruppo ma uno spettacolo speciale che hanno voluto dedicare a David Bowie. Il concerto è in programma per il 9 gennaio al Teatro Goldoni di Venezia. Nella scaletta sono previsti i brani di quello che i due artisti definiscono come il periodo più significativo della produzione del Duca Bianco, quella che va dal ...

The Darkness in Italia nel 2019 - 2 concerti a Milano e Majano (Udine) : prezzi dei Biglietti in prevendita : The Darkness in Italia nel 2019 per due concerti in programma la prossima estate. Il gruppo ha annunciato due eventi in programma nella penisola nell'ambito della tournée mondiale del prossimo anno: The Darkness saranno in Italia per due concerti rispettivamente a Milano e a Majano (Udine). L'evento al Carroponte di Sesto San Giovanni (Milano) è atteso per il prossimo 20 luglio, mentre il 21 luglio il gruppo si esibirà al Festival di ...