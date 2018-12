Arriva la ' Maremma Food Academy'

#tiromancino " Economia. Arriva la recessione : Maremma e Amiata la fronteggiano in mutande : GROSSETO " Non c'è bisogno di atteggiarsi a Cassandra per capire come andrà a finire. Il rinvio sine die dei problemi porta con sé ovvie conseguenze. Come l'Istat ha certificato nei giorni scorsi, l'...