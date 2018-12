Tata Italia | al via il contest ' Design your future' per la realizzazione di scarpe da

Nave cargo italiana dirotTata da migranti è sTata liberata dalle forze speciali inglesi : La Nave cargo italiana Grande Tema della Grimaldi Lines era stata dirottata da un gruppo di migranti nigeriani dopo essere salpata da Lagos per dirigersi in Inghiltarra: un blitz delle forze speciali britanniche ha liberato l'equipaggio. Nessuno è rimasto ferito durante l'operazione.Continua a leggere

MasterChef All Stars Italia - prima punTata in diretta : giudici Cannavacciuolo e Barbieri - ospite Bastianich : [live_placement]MasterChef All Stars Italia, anticipazioni prima puntata prosegui la letturaMasterChef All Stars Italia, prima puntata in diretta: giudici Cannavacciuolo e Barbieri, ospite Bastianich pubblicato su TVBlog.it 20 dicembre 2018 21:00.

SKAM Italia - l’ultima punTata e il finale della seconda stagione il 22 dicembre : esclusiva TimVision : Si rinnova il successo di SKAM Italia anche per la sua seconda stagione, che vedrà l’arrivo dell’ultima clip domani su SKAMItalia.it, e che ha già registrato un record di visualizzazioni: c’è grande attesa per il finale di questa stagione (ovviamente in attesa della terza). La serie, coprodotta da TimVision Production con Cross Productions e diretta da Ludovico Bessegato, sarà disponibile anche con l’ultimo episodio dal 22 dicembre su ...

MasterChef All Stars Italia - anticipazioni prima punTata : giudici Cannavacciuolo e Barbieri : Sedici ex concorrenti, quattro puntate, due giudici (con tanti ospiti) e un solo vincitore: questi i primi numeri di MasterChef All Stars Italia, al via questa sera, giovedì 20 dicembre, alle 21.15 su SkyUno e in live blogging su TvBlog.prosegui la letturaMasterChef All Stars Italia, anticipazioni prima puntata: giudici Cannavacciuolo e Barbieri pubblicato su TVBlog.it 20 dicembre 2018 08:00.

PROCEDURA EVITata/ Rinaldi : l'Italia resta sotto commissariamento dal '92 : Hanno vinto ancora una volta i regolamenti, ma la questione è: l'Unione europea non dovrebbe tutelare i cittadini e l'economia reale più che i decimali?

Per Conte la procedura è sTata eviTata senza tradire gli italiani : "Non abbiamo mai arretrato rispetto agli obiettivi, abbiamo salvaguardato la nostra impostazione. Non abbiamo tradito la fiducia che i cittadini hanno riposto in noi, non abbiamo ceduto". Il premier Giuseppe Conte difende a spada tratta l'accordo raggiunto tra Roma e Bruxelles sulla manovra. Ora i deputati si preparano a dare il via libera. Stasera è prevista una capigruppo, l'ipotesi è che la discussione si ...

Sì Tap e pro-Lega. L’Italia inaspetTata che ritroverà Di Battista : Alessandro Di Battista sta preparando lo zaino: il 24 dicembre, il Che Guevara dei 5 Stelle torna a Roma. Peccato che ad accoglierlo troverà un Paese piuttosto diverso da quello che aveva immaginato dopo sei mesi di governo a trazione grillina. Un paese dove la Tap si farà: e al macero le sue stesse promesse («Blocchiamo il gasdotto in due settimane!»). Un Paese dove la Tav non è più tanto inutile. Dove l’Ilva non è stata chiusa. Dove ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2019 : Italia-Francia 7-6. Parla Fabio Conti : “Non è sTata la nostra miglior partita” : Ad Avezzano l’Italia della Pallanuoto femminile batte per 7-6 la Francia (clicca qui per la cronaca) nella terza giornata dell’Europa Cup. Match più complicato del previsto, ma le azzurre portano a casa i tre punti e rimangono a punteggio pieno alla guida del Gruppo B, compiendo un bel passo verso le semifinali della manifestazione. A fine gara il CT Fabio Conti ha Parlato al sito federale: “Sicuramente non possiamo dire che ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2019 : Italia-Francia 7-6. Parla Fabio Conti : “Non è sTata la nostra miglior partita” : Il Setterosa centra la terza vittoria consecutiva in Europa Cup: la Nazionale italiana di Pallanuoto femminile soffre oltre le attese e batte per 7-6 la Francia ad Avezzano. La selezione transalpina Continua il percorso di crescita verso le Olimpiadi di Parigi 2024 e trova Millot in gran serata, autrice di 5 gol. Per l’Italia tripletta di Bianconi e parata decisiva nel finale di Gorlero. Azzurre a punteggio pieno dopo tre giornate, le ...

Energia elettrica : a novembre 2018 la domanda in Italia è sTata di 26 - 3 miliardi di kWh : Nel mese di novembre 2018, secondo quanto rilevato da Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale, la domanda di elettricità in Italia è stata di 26,3 miliardi di kWh, in diminuzione dell’1,4% rispetto allo stesso mese del 2017. La performance della domanda ha risentito dell’effetto temperatura: quest’anno, infatti, a parità di giorni lavorativi (21) novembre ha fatto registrare una temperatura media mensile superiore di quasi 2°C ...

Roberta Capua oggi : com’è divenTata la conduttrice ed ex miss Italia : Dopo quasi dieci anni di assenza dalla televisione Roberta Capua torna a far parlare di sé. Lo ha fatto in una lunga intervista rilasciata a oggi. L’ex miss Italia aveva deciso di smettere di lavorare per dedicarsi completamente alla sua famiglia, dopo la nascita di Leonardo, che nel 2018 ha compiuto dieci anni. Qualche mese fa la conduttrice il suo volto rassicurante è tornato a farci compagnia su Rai Premium, dove ha condotto “Brava!”, un talk ...

Boldrini contesTata - in aereo le urlano in faccia : "Vergogna - prima gli italiani" : Laura Boldrini contestata in aeroporto. Succede a Milano, dove l'ex presidente stava realizzando il check-in in attesa dell'imbarco. "Vergognati, prima gli italiani", le avrebbe urlato un uomo sulla sessantina. La Boldrini avrebbe risposto con un sorriso, senza ribattere alle accuse.Solo che la contestazione verbale è proseguita anche più tardi, quando sia l'ex presidente che l'uomo sono saliti sull'aereo. "Vergogna", avrebbe gridato nuovamente ...

Roma - tenTata violenza su una turista americana in ostello - denunciato 31enne italiano : Molestatore seriale di turiste straniere a Roma: è un italiano di 31 anni che è stata bloccato e denunciato dai carabinieri per tentata violenza sessuale. I militari della stazione Macao sono ...

Laura Boldrini insulTata al check in a Fiumicino e sull'aereo : 'Prima gli italiani - vergogna' - uomo allontanato da hostess e passeggeri : 'Prima gli italiani, vergogna, prima gli italiani ' . Un uomo sulla sessantina, visibilmente alterato, ha attaccato così Laura Boldrini a Fiumicino, mentre faceva il check-in al gate di imbarco per ...