Sgominata banda dei bancomat

GdF Genova : traffico cocaina da Sudamerica - Sgominata banda effettuati 48 arresti tra cui 2 italiani : Una Squadra Investigativa Comune, composta da finanzieri del Comando Provinciale di Genova e dalla Policia Nacional spagnola, ha eseguito 31 provvedimenti restrittivi della libertà personale nei ...

Roma : Sgominata banda dedita a favoreggiamento prostituzione - 6 denunce : Roma – I Carabinieri di Ostia, all’esito di un’articolata e prolungata attivita’ d’indagine, hanno sgominato un’organizzazione criminale dedita al favoreggiamento della prostituzione. Sei persone sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Roma, per le quali ha gia’ chiesto il rinvio a giudizio: si tratta di cinque uomini Romani e una donna romena, che gestivano il giro di affari in 11 ...

Fiumi di droga dalle Filippine : Sgominata la banda delle colf : 47 arresti : colf di professionisti e imprenditori. I carabinieri hanno sgominato la ' banda delle colf ', con 47 arresti totali per detenzione e spaccio di shaboo, la droga dei filippini. dalle prime luci dell'...

Roma - droga dalle Filippine : Sgominata la 'banda delle colf' : 47 arresti : Colf di professionisti e imprenditori. I carabinieri hanno sgominato la ' banda delle colf ', con 47 arresti totali per detenzione e spaccio di shaboo, la droga dei filippini. dalle prime luci dell'...

Roma - shaboo - Sgominata banda : 47 arresti : 7.42 I Carabinieri di Roma hanno arrestato 47 persone per detenzione e spaccio di shaboo, una metamfetamina dai pesanti effetti collaterali,dannosissimo per la salute (dipendenza immediata,comportamenti violenti, ansia, insonnia,disturbi della personalità). Il costo elevato e la dipendendenza praticamente istantanea, fanno sì che i consumatori siano spesso anche spacciatori.Diffusissimo nella comunità filippina e anche tra colf e badanti di ...

Rapine : Sgominata banda nel vicentino : ANSA, - VICENZA, 11 DIC - I carabinieri della compagnia di Bassano del Grappa , Vicenza, eseguito un'operazione definita "Seven gold", che ha consentito di smantellare un'associazione a delinquere di ...

Lombardia - Sgominata la banda del rame : 8 arresti a Cremona - I ladri acrobati causano decine di black out : I carabinieri di Cremona hanno arrestato 8 persone ritenute responsabili di una serie di reati di furto aggravato e ricettazione. L'indagine denominata "black out" è stata avviata nel 2016 dopo ...

Chieti - furti in scuole e abitazioni : Sgominata banda sull'Adriatico : L'operazione dei carabinieri eseguita tra il capoluogo di provincia abruzzese e le province di Isernia e Foggia. Arresti e perquisizioni. Nelle razzie venivano rubate anche le auto, poi rivendute

Chieti. Furti in scuole e abitazioni - razzie di auto : Sgominata banda : Blitz dei Carabinieri del Comando Provinciale di Chieti. I militari hanno eseguito dall’alba, nelle province di Chieti, Isernia e Foggia,

Armi e traffico di droga - Sgominata banda di albanesi : 20 arresti : Roma, 30 nov., askanews, - Blitz antidroga di carabinieri e guardia di finanza tra le province di Chieti, Genova, Campobasso e Foggia: sgominata una banda di albanesi con 20 arresti, emessi dal gip ...

Traffico immigrati - Sgominata banda : ANSA, - LODI, 28 NOV - Oltre 100 militari della Guardia di Finanza di Lodi, con l'aiuto di personale specializzato di Milano, Bergamo, Varese e Piacenza hanno eseguito 10 ordinanze di custodia ...

Brescia - Sgominata la banda della Mille Miglia : in manette un’intera famiglia : Gli inquirenti erano convinti che si trattasse di un furto su commissione da parte di qualche ricco collezionista, effettuato da criminali esperti. Nella notte tra il 12 ed il 13 maggio era scomparsa nel nulla una preziosa Alfa Romeo 6C 2500 Sport Cabriolet del 1942. L’auto era custodita nel parcheggio adiacente all’Hotel Noce di Brescia, in attesa di partecipare alla Mille Miglia, la celebre competizione per auto d’epoca. Avrebbe dovuto ...

Potenza - droga : Sgominata banda nigeriani : 6.58 I Carabinieri del comando provinciale di Potenza stanno eseguendo nel capoluogo lucano, a Napoli e in altri comuni del Potentino 21 arresti. Le persone coinvolte sono ritenute responsabili a vario titolo di detenzione di droga ai fini di spaccio. Le indagini hanno documentato l'operatività di una cellula criminale nigeriana nel settore della droga,che aveva la sua base nel centro abitato di Potenza.

Grecia - Sgominata una banda criminale che portava i migranti in Italia : Si occupavano di fare entrare clandestinamente i migranti nel nostro Paese, partendo dalla Turchia e attraversando tutta la Grecia.Nella giornata di lunedì la polizia ellenica ha sgominato un'organizzazione criminale dedita al traffico di esseri umani. Guidati da un siriano che aveva ottenuto l'asilo politico in Grecia ma aveva già precedenti penali per reati connessi al traffico di uomini, i membri dell'organizzazione garantivano un passaggio ...