Pagelle Cagliari-Genoa 1-0 | highlights e tabellino del match

Lazio-Cagliari - le Pagelle : Luis Alberto torna Mago - Radu ringhia : STRAKOSHA 6,5 Il Cagliari non punge, ma su due tiri ravvicinati di Faragò è pronto e molto bravo. Subisce il gol nel finale su un rigore generoso. Difetto costante: sulle uscite mette un po' d'...

Le Pagelle di Lazio-Cagliari - Serie A 22-12-2018 : Le pagelle di Lazio-Cagliari, Serie A 22-12-2018: bianco celesti che tornano alla vittoria.pagelle Lazio-Cagliari, sabato 22 dicembre. Laziali che battono un cagliari senza idee e mai in partita.La Lazio di Simone Inzaghi passa in vantaggio grazie al goal di Milinkovic-Savic, poi Acerbi e Lulic chiudono la pratica contro un Cagliari pochissime volte pericoloso e disattento in fase difensiva, che segna il goal della bandiera su rigore ...

Lazio-Cagliari 3-1 - le Pagelle di CalcioWeb : Le pagelle di Lazio-Cagliari – Nel lunch match che inaugura il 17esimo turno di Serie A, la Lazio batte nettamente il Cagliari e ritrova il successo smarrito da tempo. I migliori: Milinkovic e Acerbi. Bocciati: Barella e Cerri. Lazio (3-4-2-1): Strakosha 6; Luis Felipe 5.5, Acerbi 7, Radu 6 (80′ Bastos sv); Marusic 6, Milinkovic 7 (69′ Lucas Leiva 6), Parolo 6, Lulic 6.5; Correa 6.5, Luis Alberto 6 (78′ Lukaku 5.5); ...

Lazio-Cagliari 3-1 : Pagelle - Highlights e tabellino del match : LAZIO CAGLIARI 3-1, LE Pagelle – Mancava dall’8 novembre la vittoria in casa Lazio, ed era la gara di Europa League contro il Marsiglia. A distanza di oltre 40 giorni i biancocelesti tornano a ottenere il bottino pieno, aprendo con un 3-1 la giornata numero 17 di Serie A. Si avvicinano le feste e nel […] L'articolo Lazio-Cagliari 3-1: Pagelle, Highlights e tabellino del match proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo ...

Lazio-Cagliari : Pagelle - Highlights e tabellino del match : LAZIO CAGLIARI Pagelle – Come riportato dalla nostra testata intervistato ai microfoni di Lazio Style Channel nel corso della festa di Natale dei capitolini, Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato delle prospettive della formazione biancoceleste: “Non è un momento particolarmente felice, sono successe delle cose che potrebbero capitare in una carriera intera. A noi sono accadute in una […] L'articolo Lazio-Cagliari: ...

Cagliari-Napoli 0-1 - Pagelle / Cresce il portamento da leader di KK : OSPINA. Stavolta, su quel palo già maledetto ad Anfield, non fa cazzate, cara Ilaria, e respinge a modo suo su Faragò. Ma la vera ospinata, la palla fermata con entrambe le gambe, la compie su Farias. Un miracolo perlopiù inutile perché il sardo era in fuorigioco. Meglio, stasera, pure sui rilanci – 6,5 Ospinata è una parola bellissima, come quelle due gambe chiuse a dire no a Farias, Fabrizio. Nella ripresa nulla più che ordinaria ...

Cagliari-Napoli 0-1 - Pagelle e tabellino : Cagliari-Napoli, 16ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Cagliari-Napoli 0-1 : Pagelle - highlights e tabellino del match : CAGLIARI NAPOLI pagelle- Ottima cornice di pubblico alla Sardegna Arena, anche se non si fa registrare il tutto esaurito. Parte forte il Cagliari, subito dinamico in ripartenza e nel giro palla. Prima occasione gol firmata rossoblù: Farias si invola verso la porta avversaria, destro al giro ribattuto dalla difesa e destro in corsa di Faragò […] L'articolo Cagliari-Napoli 0-1: pagelle, highlights e tabellino del match proviene da Serie A ...

Cagliari-Napoli 0-1 - le Pagelle di CalcioWeb [FOTO] : 1/32 Foto LaPresse/Tocco Alessandr ...

Cagliari-Napoli : Pagelle - highlights e tabellino del match : CAGLIARI NAPOLI pagelle- Tutto pronto per la sfida della Sardegna Arena tra Cagliari e Napoli. Calcio d’inizio ore 18:00. Allarme totale in casa rossoblù. Maran dovrà fare a meno degli infortunati Lykogiannis, Pavoletti e Castro. Doppia squalifica in difesa: fuori Ceppitelli e Srna per due turni. Buone notizie a centrocampo: Ionita recupera e sarà a […] L'articolo Cagliari-Napoli: pagelle, highlights e tabellino del match proviene da ...

Cagliari-Roma - le Pagelle : Schick è un flop. Cristante - non solo gol : dal nostro inviato CAGLIARI Buchi al centro, anemia in attacco. Si salvano in pochi. OLSEN 6 Il vento gli spettina qualche pallone insidioso, la parata in uscita su Farias e quella su Faragò firmano ...

Cagliari-Roma 2-2 - Pagelle e tabellino : Cagliari-Roma, 15ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Cagliari-Roma 2-2 - le Pagelle di CalcioWeb : Le pagelle di Cagliari-Roma Cagliari (4-3-1-2) Cragno 6,5 – Non vede partire il sinistro di Cristante, potente ma non troppo angolato. Ingannato da una deviazione sulla punizione di Kolarov, che vale il 2-0. Attento due volte su Zaniolo nella ripresa. Srna 6,5 – Sembra non sentire 17 anni che lo separano dal diretto avversario, Kluivert. Prestazione convincente: tanti cross insidiosi, peccato non ci sia Pavoletti a ...