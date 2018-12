Indonesia | Unicef | oltre 15 000 sfollati

Tsunami Indonesia - Unicef : 15mila sfollati - i bimbi necessitano di cure : “Sono passati 4 giorni dallo Tsunami che ha colpito entrambi i lati dello stretto di Sonda in Indonesia e la situazione è ancora molto complessa“, dichiara Andrea Iacomini portavoce di Unicef Italia. “Il numero dei dispersi continua a crescere, i morti sono 430 e i feriti oltre 1500. Quello che più colpisce è il numero degli sfollati che aumenta di ora in ora. Ad oggi ne contiamo circa 15000 tra cui un gran numero di bambini. ...

Tsunami Indonesia - Unicef : garantire risposta per i bambini : “Mentre l’Unicef continua ad affrontare le conseguenze dei recenti disastri naturali a Lombok e Sulawesi, un nuovo disastro ha colpito l’Indonesia. L’Unicef e’ sul campo per accompagnare le autorita’ nel valutare l’impatto dell’ultimo Tsunami sui bambini, per garantire che siano al centro della risposta nazionale e che i loro diritti siano rispettati“, dichiara Andrea Iacomini, portavoce ...