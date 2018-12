In Giappone riparte la caccia alle balene

Pecchia riparte dal Giappone : è l'allenatore dell'Avispa Fukuoka : Dato che quest'anno la squadra nazionale Giapponese ha raggiunto ottimi risultati nella Coppa del Mondo, il calcio Giapponese è in pieno sviluppo. Ho esperienza come capo-allenatore e assistente ...

David Villa riparte dal Giappone : al Vissel Kobe con Iniesta e Podolski : Una nuova, stimolante avventura per David Villa . Giunta ai titoli di coda l'esperienza in MLS con la maglia dei New York City, l'attaccante spagnolo è adesso pronto ad affrontare un nuovo campionato. ...

David Villa lascia la MLS - lo spagnolo riparte dal Giappone : ufficiale il passaggio al Vissel Kobe : L’ex attaccante del Barcellona ritrova Andrés Iniesta, suo compagno di club durante il periodo in blaugrana Finita la sua avventura con i New York City nella Mls, David Villa sbarca nella J-League. Il 37enne attaccante spagnolo ha infatti firmato un contratto con il Vissel Kobe, squadra nella quale milita il suo ex compagno al Barcellona, Andres Iniesta. A dare la notizia il club nipponico su Twitter. “Nella mia carriera ho ...

Giappone - riparte manifatturiero - nuovi ordini export tornano in crescita - Pmi : Lo mostra un sondaggio pubblicato oggi, che sottolinea la resilienza dell'economia del Sol Levante nei confronti delle frizioni commerciali internazionali.