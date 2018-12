Il clamoroso autogol di Djimsiti in Atalanta Juve IL VIDEO

Atalanta-Juventus - clamoroso autogol di Djimsiti : il VIDEO della gaffe : Un clamoroso autogol di Djimsiti ha sbloccato la gara tra Atalanta e Juventus in favore dei bianconeri: il VIDEO dell’accaduto Atalanta-Juventus, un clamoroso autogol di Djimsiti ha regalato la rete del vantaggio ai bianconeri. Un cross innocuo di Douglas Costa è stato deviato in porta in modo molto goffo dal difensore atalantino, il quale ha battuto Berisha incolpevole nell’occasione. Forse un rimbalzo non lineare del pallone ...

Europa League - effettua un retropassaggio ma il portiere non c’è : autogol clamoroso di Luiz Gustavo [VIDEO] : Ha a dir poco del clamoroso quanto successo in Europa League nella partita tra Eintracht Francoforte e Marsiglia. Sul risultato di 1-0 in favore dei tedeschi, il centrocampista e capitano di giornata Luiz Gustavo ha deciso di effettuare un retropassaggio non accorgendosi che il portiere e compagno di squadra Yohann Pelè fosse fuori posizione: così la palla è terminata in porta e la partita è praticamente finita, dato che poi ...

Europa League - l’autogol di Luiz Gustavo è clamoroso : un perfetto sinistro all’angolino basso [VIDEO] : Luiz Gustavo ha regalato un gol all’Eintracht di Francoforte, un sinistro preciso si è andato ad insaccare nella porta del Marsiglia Luiz Gustavo è stato il protagonista della gaffe più assurda della serata di Europa League di ieri, nonostante Karius abbia provato a togliergli lo scettro. Il centrocampista brasiliano del Marsiglia è stato infatti l’autore di un autogol davvero incredibile, con il suo mancino che si è andato ad ...

Eintracht Francoforte-Marsiglia - clamoroso autogol di Luiz Gustavo. VIDEO : Sembra passato un secolo da quando, a fine maggio, il Marsiglia si giocava contro l'Atletico Madrid la possibilità di vincere l'Europa League. Una finale vinta dagli spagnoli 3-0, con i francesi ...

Juventus-Cagliari diretta live 2-1 : clamoroso autogol di Bradaric - si va all’intervallo [FOTO e VIDEO] : 1/26 Fabio Ferrari/LaPresse ...

Juventus-Cagliari diretta live 2-1 : clamoroso autogol di Ceppitelli [VIDEO] : Juventus-Cagliari diretta live – Dopo la gara tra Fiorentina e Roma continua il programma valido per l’11^ giornata del campionato di Serie A, in campo Juventus e Cagliari pronte a regalare spettacolo. Nel frattempo tegola per Allegri, non prenderà parte al match Mario Mandzukic. Il croato sembrava aver recuperato mentre oggi ha accusato un ulteriore problema alla caviglia che l’ha costretto a saltare l’allenamento mattutino. ...