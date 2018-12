Caccia alle balene | il Giappone dice addio alla Commissione internazionale e riprende le

Il Giappone riprenderà la Caccia commerciale alle balene : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Giappone riprende la Caccia alle balene/ Tokyo abbandona IWC - guerra ambientalisti : "uccidete l'ecosistema" : Giappone riprende la caccia alle balene: Tokyo esce dall'IWC e scatena la guerra con gli ambientalisti, 'uccidete l'ecosistema'. I motivi e i rischi

Il Giappone lascia l’Iwc e riprende la Caccia alle balene per scopi commerciali : Con il Nuovo Anno, il Giappone si ritira dalla Commissione Internazionale per la caccia alle balene (Iwc), la commissione che protegge le balene, e a partire dal prossimo luglio riprende la caccia alle balene per scopi commerciali....

Il Giappone lascia l'Iwc per riprendere la Caccia alle balene : Il governo Giapponese conferma l'uscita dalla Commissione internazionale per la caccia alle balene, Iwc, dal prossimo anno, con l'obiettivo di riprendere la caccia ai cetacei ai fini commerciali, per ...

Il Giappone riprende la Caccia alle balene per scopi commerciali : Il Giappone si ritira dalla “Commissione Internazionale per la caccia alle balene” e a partire dal prossimo luglio riprenderà la caccia alle balene per scopi commerciali: lo ha reso noto il governo Giapponese. La caccia alle balene a scopo commerciale sarà consentita solo nelle acque territoriali e nella zona economica esclusiva del Giappone, ha precisato un portavoce del governo, mentre sarà vietata la caccia alle balene nelle acque ...

Appello dell’Australia al Giappone : no alla Caccia commerciale alle balene : L’Australia ha lanciato l’Appello al Giappone: è stato chiesto a Tokyo di non ritirarsi dalla Commissione baleniera internazionale allo scopo di riprendere la caccia commerciale ai grandi cetacei. La Commissione aveva stabilito in precedenza che il Giappone non può continuare con la caccia a fini “scientifici”, che ha praticato dal 1987. La decisione finale sarà annunciata nel corso delle prossime settimane. La flotta ...

Il Giappone intende riprendere la Caccia alle balene. Il Wwf : decisione scandalosa : 'E' assurdo - conclude - che si voglia tenere in piedi un'attività fuori dal tempo, lontana dalla scienza e lontanissima dalla sensibilità comune'.

Caccia alle balene : il Giappone torna a dire sì : Dalle agenzie nipponiche arriva la notizia di un possibile ritiro del Giappone dalla International Whaling Commission. La Caccia alle balene potrebbe riprendere. Una decisione in sospeso Certe pratiche sono dure a morire. Tra queste, a giudicare dagli ultimi avvenimenti, quella della Caccia alle balene da parte del Giappone. Nulla di confermato per il momento, ma purtroppo si prospetta un possibile ritiro dei Giapponesi dall'International ...

