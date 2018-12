Bologna ancora sconfitto | Filippo Inzaghi verso l’esonero | non vince da settembre!

Bologna-Milan - buon punto solo per muovere la classifica : partita brutta e noiosa - finisce 0-0 ed Inzaghi salva ancora la panchina [FOTO e VIDEO] : 1/25 Massimo Paolone/LaPresse ...

Infortunio Santander - l’attaccante del Bologna è ancora in dubbio per Empoli : Infortunio Santander – L’attaccante del Bologna ha subito una botta alla caviglia destra nel match di Coppa Italia contro il Crotone al punto da essere sostituito da Inzaghi nell’intervallo. Il colpo inferto da Aristoteles, però, non ha determinato lesioni e questo è quello che rincuora tecnico e società, che così potrebbero anche riavere a disposizione El Ropero già per la trasferta di Empoli. Stando a La Gazzetta dello ...

Bologna - bilancio ancora in rosso : da Saputo 120 milioni in quattro anni : Saputo sfiora i 120 per gli investimenti effettuati nel Bologna, che ha chiuso l’esercizio al 30 giugno 2018 ancora in rosso. L'articolo Bologna, bilancio ancora in rosso: da Saputo 120 milioni in quattro anni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Affitti ancora in aumento nel 2018. Bologna e Milano le città più care : Viviamo in un periodo in cui il mercato immobiliare, e in particolare il prezzo di compravendita degli immobili ha registrato una diminuzione impressionante. Nonostante la ripresa degli ultimi tempi, sono ancora lontani i numeri registrati nel periodo che ha preceduto la crisi economica di 10 anni fa. Il discorso, invece, sembra essere completamente diverso per quanto riguarda i canoni di affitto. Dopo un periodo tutt’altro che positivo ...

Serie A - Bologna-Fiorentina 0-0 : ancora un pari per la Viola : Se non è "pareggite" acuta poco ci manca. La Fiorentina al dall'Ara contro il Bologna registra l'ennesimo pari della sua stagione, il quinto di fila dopo i quattro 1-1 delle ultime giornate, stavolta ...

Per Alex una speranza dall’Italia : da Bologna un probabile cordone compatibile - ma ancora è tutto da verificare : Arriva dall’Italia una speranza di trapianto per Alex, il piccolo affetto da una rara malattia genetica e ricoverato a Londra, per la precisione dalla Banca dei tessuti e del sangue cordonale del Sant’Orsola di Bologna. A confermarlo all’ANSA è stata Marina Buzzi, responsabile della Banca dei tessuti: il cordone individuato sarebbe “molto compatibile” con il bambino. “Dopo una fase preliminare di ...