calcioweb.eu

: #Atalanta, un'assenza a sorpresa nella lista dei convocati: si apre un caso? - CalcioWeb : #Atalanta, un'assenza a sorpresa nella lista dei convocati: si apre un caso? -

(Di mercoledì 26 dicembre 2018) L’si prepara ad affrontare la capoJuventus con qualche assenza di troppo: infatti, all’Atleti Azzurri d’Italia mancheranno Toloi e Palomino per squalifica, De Roon per infortunio. Peròdeidiramata da Gasperini spicca un’altra assenza, che secondo Sky Sport non è legata ad alcun problema fisico: si tratta di quella di Emiliano Rigoni. L’argentino a fine estate sembrava dover rappresentare il colpaccio del mercato nerazzurro ma, a parte la partita contro la Roma all’Olimpico, non ha avuto molto spazio e in quelle poche occasioni in cui è sceso in campo non ha brillato. Gasperini a più riprese ha dichiarato di voler una rosa più corta dovendo fronteggiare una sola competizione, se non altro per avere la possibilità di utilizzare qualche giovane con più frequenza. L’assenza di Rigoni dalladei ...