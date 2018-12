Allegri | ' Contro l' Atalanta Ronaldo non gioca | a marzo deve essere al top'

Allegri Contro l'Atalanta opta per un mini turnover in difesa e in attacco : Quest'anno la Serie A sta festeggiando il Natale in campo, infatti da qui a fine dicembre ci sono altre due gare di cui una è in programma domani, giornata di Santo Stefano, e l'altra il 29. La formazione anti Atalanta La Juventus sarà impegnata a Bergamo dove presso lo stadio Atleti Azzurri d'Italia sfiderà l'Atalanta. L'unico obiettivo dei bianconeri è sempre uno solo: vincere per mantenere a distanza il Napoli, diretta inseguitrice che ...

Juve - Allegri : "Contro la Roma Ronaldo gioca" : Ronaldo gioca. E' sempre Juve-Roma . Loro sono una squadra tecnicamente molto valida, poi noi non possiamo sottovalutare nessuna partita, anche perché la classifica è una classifica falsa. Quella vera ...

Squinzi : 'Allegri fra i primi cinque al mondo. Una finale di Champions contro Di Francesco sarebbe bellissima' : Poi il discorso cade sull'attuale tecnico bianconero, che anche in questa stagione si sta divertendo a riscrivere paginate di record: " Max è fra i migliori cinque al mondo . Scherzando ci disse che ...

Juvemania : Allegri - contro l'Atletico bisogna osare o sarà fallimento! : Se disponi del miglior attaccante al mondo devi in primis puntare sempre a segnare un gol più dell'avversario. La rivoluzione deve partite proprio contro Simeone, il 're dell'anticalcio'. Se lo si ...

Torino-Juve - Mazzarri contro Allegri : quante differenze : Sessanta chilometri. E' quanto divide San Vincenzo da Livorno. E anche il motivo - come ricorda Alessandra Bocci sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport , per cui uno come Walter Mazzarri non può dirsi livornese. Comunque: questa sera, i chilometri si fanno metri. E Torino diventa la casa orogliosa di entrambi. Così diversi, così uguali: il mago ...

Juve - Allegri : "Vincere contro l'Inter era importante" : Felice, sì, ovvio. Anche in un campionato che di fatto giochi da solo o quasi, sono punti che pesano . Tantissimo. Come pesa storicamente una vittoria sull'Inter . Quello che però impressiona di Max ...

Juventus - probabile undici di Allegri : Bentancur convocato contro l'Inter - forse titolare : Questo pomeriggio, la Juve si è allenata in vista della partita di domani sera contro l'Inter. Massimiliano Allegri per la gara contro i nerazzurri ha ritrovato Emre Can. Il numero 23 della Juventus si è ripreso dopo l'Intervento per rimuovere un nodulo tiroideo e contro l'Inter potrà essere nuovamente a disposizione. Inoltre, i bianconeri hanno recuperato in extremis anche Rodrigo Bentancur che qualche giorno fa aveva accusato un problema alla ...

Allegri - contro l'Inter sarà bella gara : ANSA, - TORINO, 6 DIC - contro l'Inter "sarà una bella partita, la squadra di Spalletti è molto cresciuta e i nerazzurri con il Napoli sono, al momento, i nostri antagonisti. Ma domani ci giochiamo ...

Juve-Fiorentina - Allegri Contro le scritte offensive su Heysel e Scirea : “Chi le ha fatte dovrebbe essere arrestato” : Non c’è stato spazio solo per gli striscioni in sostegno a Gianluca Vialli o i fiori depositati da Giorgio Chiellini in memoria di Davide Astori o la splendida coreografia della Fiesole in ricordo di Riccardo Magherini. Prima della sfida del Franchi tra Fiorentina e Juventus infatti sono apparse due scritte contro le vittime della Heysel – lo stadio nel quale morirono 39 tifosi bianconeri durante la finale di Coppa Campioni contro il ...

FIORENTINA JUVENTUS - DIRETTA/ Streaming video e tv : Stefano Pioli contro Max Allegri - Serie A - - IlSussidiario.net : DIRETTA FIORENTINA JUVENTUS Streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live dell'anticipo di lusso di Serie A al Franchi.

Juventus-Valencia - Allegri : “successo prezioso contro la migliore difesa della Liga” : Successo per la Juventus nella gara di Champions League contro il Valencia, ecco le dichiarazioni di Massimiliano Allegri alla fine della partita ai microfoni di Sky Sport: “Il Valencia ha la miglior difesa della Liga, fargli gol non è semplice. Nel primo tempo, non concludendo molte azioni, abbiamo preso diversi contropiedi. I ragazzi hanno meritato questa vittoria che non era semplice. Alex Sandro? Ha accusato un fastidio al ...

Allegri : 'Juventus - vietato addormentarsi contro il Valencia' : TORINO - ' Il Valencia sta bene, delle ultime 10 partite ne ha persa una sola, il suo momento psicologico è molto diverso rispetto all'andata. Quindi, non dovremo addormentarci come abbiamo fatto ...