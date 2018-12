Israele va alle elezioni anticipate | Netanyahu | Gli israeliani faranno cosa giusta

huffingtonpost

(Di lunedì 24 dicembre 2018) Insi terrannoil 9 aprile 2019, 7 mesi prima della scadenza naturale della legislatura, fissata a novembre. Lo ha annunciato un portavoce del Likud, il partito di destra del premier Benjamin, spiegando che tutti i partiti della coalizione al governo hanno raggiunto un accordo in tal senso.La decisione di sciogliere il Parlamento è stata presa per spirito di "responsabilità in materia di bilancio" e per l'interesse della nazione, ha detto il portavoce parlando a nome di tutti i partiti della maggioranza.L'incertezza aleggiava sull'esecutivo (in carica dal 2015) da quando, lo scorso 14 novembre, il ministro della Difesa ultranazionalista Avigdor Lieberman aveva annunciato le proprie dimissioni e il ritiro del suo partito Yisrael Beitenu dalla coalizione, lasciando al governo la maggioranza di un solo seggio in Parlamento. Yisrael ...