“Il reddito di cittadinanza sul modello Lombardia” 

Di Maio : “Il reddito di cittadinanza non partirà il primo aprile - le ironie si sprecherebbero” : "Con il reddito di cittadinanza si parte a marzo. Io non partirò mai ad aprile , l'1 aprile è un 'pesce d' aprile ", ha dichiarato alla trasmissione Agorà Rai3 il vicepremier pentastellato Luigi Di Maio , smentendo le dichiarazioni rese pochi giorni fa dal ministro dell'Economia Giovanni Tria a Porta a Porta.Continua a leggere

Armando Siri : “Il reddito di cittadinanza non c’è. Impossibile offrirlo ad aprile” : «Conflitti tra noi e il M5S sul reddito di cittadinanza ? I conflitti al 97% nascono da equivoci e non detti», dice Armando Siri , sottosegretario ai Trasporti e consigliere economico di Salvini. ...

Reddito di Cittadinanza - Di Maio a Giorgetti : “Il contratto l’ho firmato con Salvini. A me l’Italia piace tutta” : “Io il contratto l’ho firmato con Salvini e nel contratto c’è il Reddito di Cittadinanza , ci sono le pensioni minime più alte, gli aiuti ai lavoratori, abbiamo limitato i contratti precari: noi dobbiamo andare avanti in questa direzione perchè se ricostituiamo lo Stato sociale aiutiamo le persone in difficoltà riparte la domanda interna e ne gioverà tutta l’economia”. Così Luigi Di Maio a chi gli chiede di commentare le ...

Giorgetti (Lega) fa arrabbiare i grillini : “Il reddito di cittadinanza non ci piace” : Giorgetti fa una dichiarazione che potrebbe dare molto fastidio agli esponenti del M5S «Piaccia o non piaccia questo governo risponde ad una volontà degli italiani e il M5s al Sud ha vinto perché gli elettori vogliono il reddito di cittadinanza . Una misura che nel contratto di governo è finalizzata ad incentivare i posti di lavoro ma il pericolo che vedo è che possa alimentare il lavoro nero». Così Giancarlo Giorgetti parlando al convegno ...

Il governo sigla “Il patto delle tagliatelle” : “Quota 100 e reddito di cittadinanza non si toccano” : "C'è un clima costruttivo, avanti compatti. Capita a tutti di arrabbiarsi quando uno si sente ingiustamente tirato in ballo ma l'incazzatura passa e non ho mai smesso di fidarmi di Conte e Di Maio. A tavola non c'era alcuna manina", ha dichiarato il vicepremier Matteo Salvini al termine della cena. .Continua a leggere