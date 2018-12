Sbagliano la circoncisione e un bimbo nigeriano muore

agi

(Di domenica 23 dicembre 2018) Tragedia a Monterotondo dove undi due anni è morto a seguito di un'intervento dirituale. Il fratellino gemello, anch'esso sottoposto all'intervento, è grave ed è ricoverato al Sant'Andrea. Il dramma si è compiuto in una famiglia che si era rivolta a un presunto medico, anch'esso, che è stato arrestato.Secondo una prima ricostruzione la pratica è stata eseguita prima su une poi sull'altro. Quando le condizioni dei due sono apparse gravi e' scattato l'allarme ed è stato allertato il 118. Per uno dei bimbi non c'era più niente da fare: aveva già perso molto sangue.