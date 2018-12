NBA – Charles Barkley sorprende tutti | “Nikola Jokic in corsa per il titolo MVP!”

sportfair

(Di domenica 23 dicembre 2018) L’ex giocatore, oggi analista TNT,, vede Nikolacome possibile candidato alMVP della regular season “Ve l’ho detto, vado all in sui Denver Nuggets, ve l’ho detto un mese fa. Il ‘Joker’ (Nikola, ndr) dovrebbe essere in testa allaper ilMVP”. Insieme a LeBron James leader dei giovani Lakers, il solito Steph Curry con medie al tiro da alieno, nonché l’MVP in carica James Harden, anima dei Rockets, inper ildi MVP della regular season NBA c’è anche Nikolane è convinto e lo ha ribadito nel corso di una recente puntata di Inside The NBA. L’ex cestista dei Suns, nonché attuale analista di TNT, ha sottolineato come le grandi prestazioni di(18.1 punti, 10.2 rimbalzi, 7.4 assist di media a partita) abbiano aiutato i Nuggets a prendersi, inaspettatamente, la vetta della Western Conference. Come ...