Milan | prossime gare decisive per il futuro di Gennaro Gattuso

Blastingnews

: La sentenza UEFA, con il pareggio richiesto entro Giugno 2021, lascia quindi discreta libertà di manovra nelle pros… - SimoneGambino : La sentenza UEFA, con il pareggio richiesto entro Giugno 2021, lascia quindi discreta libertà di manovra nelle pros… - Budulacci70 : Ultimatum della società e dei tifosi a #Gattuso Per restare deve fare 9 punti nelle prossime due partite. #Milan - FerrariF98 : RT @IlReDellEst: Ormai tifare Milan è diventato un atto eroico. Accendiamo la TV consapevoli di soffrire e arrivare al 95' con le palle che… -

(Di domenica 23 dicembre 2018) I numeri delle ultime due settimane in casa rossonera mettono paura e sradicano ildalle proprie certezze. Solo due punti e zero gol realizzati nelle ultime tre partite in Serie A contro Torino, Fiorentina e Bologna in trasferta. Perso il quarto posto e l'accesso ai sedicesimi di finale di Europa League, è il momento più delicato della stagione e dell'era. Una crisi che ha colpito i simboli della squadra, con Gonzalo Higuain a secco di reti ormai da quasi due mesi. Serve rialzare la testa al più presto per non vanificare il buon lavoro della squadra e dell'allenatore nei primi tre mesi. L'impressione è che la trasferta di Frosinone e l'ultima in casa del 2018 contro la Spal saranno determinanti per le ambizioni dele per ildi, il quale, nonostante le mille attenuanti, torna ad essere sotto esame. I fischi dei tifosi a San Siro non fanno ben ...