La Pro Nissa a +10 dalla seconda si laurea campione d' inverno

Nissan - da cda nessuna Proposta per successore Ghosn. Priorità alla governance prima di nuova nomina : TOKYO - Il consiglio di amministrazione della Nissan ha deciso di posticipare la nomina di un nuovo presidente per sostituire Carlos Ghosn, attualmente detenuto a Tokyo con l'accusa di illeciti...

Tutto Pronto per la III edizione di "Vernissage : la maieutica delle arti" : ... accompagnato da una vera e propria cena di gala, in cui grande importanza oltre che agli artisti in mostra, verrà data agli ospiti rappresentati dalle eccellenze calabresi note a Tutto il mondo tra ...

Nissan e.dams Pronta per il debutto in Formula E : Il team Nissan e.dams è pronto al debutto nel campionato ABB FIA Formula E che prende il via nel weekend. Lo svizzero Sebastien Buemi, già vincitore del campionato, e il suo nuovo compagno di squadra inglese Oliver Rowland, percorreranno i 2,495 km e le 21 curve del circuito di Ad Diriyah, vicino a Riyadh, capitale […] L'articolo Nissan e.dams pronta per il debutto in Formula E sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, ...

Nissan Pronta a scendere in pista nel campionato di Formula E : Sebastien Buemi e Oliver Rowland si preparano alla prima tappa con Nissan e.dams Il team Nissan e.dams è pronto a iniziare la prima esperienza nel mondo delle corse su strada per auto elettriche in occasione della quinta stagione del campionato ABB FIA Formula E, che parte questa settimana. Lo svizzero Sebastien Buemi, già vincitore del campionato, e il suo nuovo compagno di squadra inglese Oliver Rowland, percorreranno i 2,495 km e le 21 ...

Nissan conferma la Produzione della speciale "GT-R50 Italdesign" : Il modello per festeggiare i 50 anni della famosa sportiva e dell'azienda torinese arriverà in 50 unità. Costerà quasi un...

Nissan GT-R50 Italdesign - sarà Prodotta in serie limitata e venduta ad un prezzo stratosferico [FOTO] : Nissan ha collaborato con l’azienda torinese Italdesign alla creazione del modello basato sull’ultima Nissan GT-R NISMO per celebrare il 50° anniversario della GT-R Nissan ha confermato la produzione da parte di Italdesign di Nissan GT-R50 e ha aperto ufficialmente gli ordini per la serie limitata di 50 veicoli. Le linee esterne sono rimaste pressoché le stesse del prototipo mostrato al pubblico per la prima volta a luglio in occasione del ...

Gran Galà Isoprog - premiata la dirigenza della Pro Nissa futsal : ... inoltre, eccellenze nell'ambito delle scienze chirurgiche innovative, della prevenzione oncologica avanzata e di quella in ambiti laboratoristici e, infine, dello sport grazie al suo connubio con la ...

Coppa Italia - la Pro Nissa continua a vincere. Battuto l'Atletico Campobello : Andando alla cronaca, gara accesa agonisticamente ma molto corretta tra le due squadre. Partono forti gli ospiti che cercano di sorprendere i biancorossi con un pressing alto e con il portiere in ...

Coppa Italia - serie C1 : la Pro Nissa continua a vincere : Andando alla cronaca, gara accesa agonisticamente ma molto corretta tra le due squadre. Partono forti gli ospiti che cercano di sorprendere i biancorossi con un pressing alto e con il portiere in ...

Nissan : cda straordinario - Probabile rimozione di Ghosn : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Nissan : Prolungato di 10 giorni il fermo di Ghosn : La Corte distrettuale di Tokyo ha esteso di altri 10 giorni il fermo del presidente della Nissan-Renault-Mitsubishi Motors, Carlos Ghosn, dopo l'arresto avvenuto lunedi' scorso con l'accusa di aver ...

Futsal - C1. Ottavo successo consecutivo per la Pro Nissa - prima in classifica con 24 punti : La Pro Nissa compie una vera e propria impresa sportiva sul campo del Villaurea battendo i padroni di casa per 4 a 3. Andando alla cronaca, i nisseni giunti in terra palermitana privi di alcune pedine importanti e con qualche acciaccato concedono inevitabilmente il pallino del gioco ai padroni di casa che ne approfittano mettendo ...

Nissan - A San Paolo con un'offensiva di Prodotto : La Nissan presenta al Salone di San Paolo una serie di novità di prodotto in anteprima nazionale e una showcar. Accanto a nuova Leaf, X-Trail Hybrid e Frontier troviamo infatti la Nissan Frontier Sentinel concept. Nello stand, infine, c'è spazio anche per la vettura per la Formula E destinata alla prossima stagione e alla Xmotion Concept, già presentata nel gennaio scorso al Salone di Detroit.Le novità. La X-Trail Hybrid, non ...

Ponte di Ognissanti - gli eventi a Piacenza e Provincia : SPETTACOLI E MUSICA Debutto giovedì sera al Kiosko di via Pisoni della Repubblica Indipendente del Blues , di cui sono i 'padri fondatori' Gianmarco Mento alla chitarra, Filippo Pollastri al basso e ...