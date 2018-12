Accoltella il cognato durante una lite | arrestato dai carabinieri di Borgia

Volley - Danielle Scott-Arruda Accoltellata dal cognato : americana in condizioni critiche : Una drammatica notizia ha sconvolto il mondo del Volley. Danielle Scott-Arruda è stata accoltellata dal cognato a Baton Rouge (USA) e ora versa in condizioni critiche. L’ex centrale statunitense, che molti appassionati ricorderanno in Italia con la maglia di Roma a metà anni ’90 e con quella di Chieri tra il 2003 e il 2006, è stata purtroppo vittima del raptus del cognato Michael Vallery che nello stesso momento di follia ha ucciso ...