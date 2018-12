Questore Palermo | Bilancio positivo | reati in diminuzione

Polizia : Questore Palermo - bilancio positivo - i reati sono diminuiti (2) : (AdnKronos) - "Il bilancio, dunque, è positivo e siamo soddisfatti per avere creato un senso di appartenenza più forte", dice ancora il Questore di Palermo Renato Cortese. Sul fronte del decreto Sicurezza, il Questore sottolinea: "Il permesso per motivi umanitari non è stato eliminato. Ma su Palermo

Caso Shalabayeva - a giudizio in sette : c’è anche il Questore di Palermo Renato Cortese : L’ex capo della squadra mobile di Roma Renato Cortese, attualmente questore di Palermo, e l’allora responsabile dell’ufficio immigrazione Maurizio Improta sono stati rinviati a giudizio dal gup di Perugia per l’espulsione dall’Italia di Alma e Aula Shalabayeva, moglie e figlia del dissidente kazako Mukhtar Ablyazov. Stesso provvedimento per il giudice di pace Stefania Lavore e per quattro poliziotti coinvolti a eccezione di Laura ...