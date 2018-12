Psg | Areola | Buffon? Felice di allenarmi con lui | è il mio idolo

gazzetta

: RT @Gazzetta_it: VIDEO #Psg #Areola incorona #Buffon: 'Da sempre il mio idolo' - Benito93110 : RT @Gazzetta_it: VIDEO #Psg #Areola incorona #Buffon: 'Da sempre il mio idolo' - Gazzetta_it : VIDEO #Psg #Areola incorona #Buffon: 'Da sempre il mio idolo' -

(Di sabato 22 dicembre 2018) A inizio stagione Thomas Tuchel è stato chiaro: "Tranon c'è un titolare. Non esiste una gerarchia, sono molto contento di entrambi, e ogni volta è per me è molto difficile scegliere ...