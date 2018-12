Tie-break a 10 punti nei set finali

Australian Open 2019 - inserito il “10-point Tie-break” al quinto set : Gli Australian Open 2019 cambiano regolamento inserendo il tie-break al quinto set (terzo per le donne), ma non si arriverà come di consueto a 7 punti Australian Open 2019, anche lo Slam d’apertura della stagione ha cambiato il proprio regolamento. Dopo le innovazioni apportate a Wimbledon infatti, il board degli Australian Open ha deciso che verrà inserito da quest’anno il tie-break al quinto set (terzo per le donne), ma non ...

Mendaro non basta : nella battaglia del 'Costa' Conad battuta al Tiebreak da Trento : Ravenna-Trento 2-3 , 13-25, 23-25, 36-34, 25-21, 15-17, Conad RAVENNA: Bacchi 17, Torcolacci 10, Mendaro 32, Aluigi 7, Gioli 12, Agrifoglio 1, Rocchi , L, ; Calisesi, Ubertini, Canton, Vallicelli. Ne: ...

Vittoria al Tie-break del Messina Volley sul campo del CUS Unime : Nel prossimo turno il Messina Volley farà visita al Mondo Giovane, mentre il CUS Unime si scontrerà a Brolo contro La Saracena. Il tabellino della gara: CUS Unime " Messina Volley 2-3 , 20-25; 25-22; ...

Pallavolo - Modena supera Siena al Tie-break davanti ai 4700 del PalaPanini : L'Azimut Leo Shoes Modena vince al tie-break con Siena davanti ai 4700 spettatori del PalaPanini Un PalaPanini con oltre 4700 spettatori accoglie la gara tra la Modena di Velasco e Siena. L'Azimut Leo ...

Pallavolo – Modena supera Siena al Tie-break davanti ai 4700 del PalaPanini : L’Azimut Leo Shoes Modena vince al tie-break con Siena davanti ai 4700 spettatori del PalaPanini Un PalaPanini con oltre 4700 spettatori accoglie la gara tra la Modena di Velasco e Siena. L’Azimut Leo Shoes Modena inizia la gara con Christenson in regia, Zaytsev è l’opposto, le bande sono Bednorz e Urnaut, al centro Mazzone e Anzani, il libero è Salvatore Rossini. Siena parte con Marouf-Hernandez, in banda Ishikawa e Maruotti, al centro ...

Volley - Superlega 2018-2019. Modena e Monza : rimonte vincenti al Tie break ma quanti patemi! : Doppia rimonta per il Vero Volley Monza e l’Azimut Modena che si impongono entrambi al tie break nei due anticipi della decima giornata contro due squadre in lotta per evitare la retrocessione come rispettivamente Castellana Grotte e Siena. Che Castellana Grotte fosse un campo caldo, Monza lo sapeva bene ma i pugliesi hanno giocato una delle partite migliori della loro fin qui non particolarmente spumeggiante stagione e i lombardi hanno ...

Australian Open 2019 : l'entry list con 5 azzurri e tutti i big. E si va verso il super Tie-break : In campo femminile c'è grande attesa per la numero 3 del mondo, la danese Caroline Wozniacki, che a gennaio aveva conquistato a Melbourne il suo primo, attesissimo, Slam. Torna sul 'luogo del delitto'...

Tennis - RIVOLUZIONE Australian Open 2019 : Tie-break a 10 punti sul 6-6 nel set decisivo? : Tutto evolve e tutto cambia. Anche nel Tennis è così. Campi, racchette e preparazione fisica sono funzionali alle esigenze dei giocatori e lo stesso riguarda il sistema di punteggio dei tornei. E’ notizia di qualche mese fa che Wimbledon, lo Slam più importante del circuito, non sarà più teatro di maratone storiche, ricordando il confronto tra l’americano John Isner e il francese Nicolas Mahut del 2010 durato 11 ore 5 minuti (6–4, ...

La Liverani Castellari piega al Tiebreak una rimaneggiata ma combattiva My Mech : Cervia-Lugo 2-3 , 19-25, 25-19, 14-25, 25-21, 13-15, MY Mech CERVIA: Bosio 16, Di Fazio 6, Ricci 11, Ceroni 8, Pais Marden 2, Haly 6, Toppetti 4, Gasperini, Fabbri , L, . Ne: Petta, Colombo. All.: ...

Volley : Cev Cup - Busto supera al Tie break le tedesche del Dresdner : Busto ARSIZIO, VARESE,- Esordio vincente per la Yamamay E-Work Busto Arsizio nella nuova edizione della CEV Cup: al termine di una lunga battaglia, le Bustocche si sono imposte per 3-2 sulle tedesche ...

Pallavolo – CEV Cup femminile : Busto Arsizio non dà scampo al Dresdener - Tie-break fatale alle tedesche : La Yamamay E-Work Busto Arsizio supera il Dresdner al tie break nell’andata dei sedicesimi di finale Esordio vincente per la Yamamay E-Work Busto Arsizio nella nuova edizione della CEV Cup: al termine di una lunga battaglia, le Bustocche si sono imposte per 3-2 sulle tedesche del Dresdner SC nella gara di andata dei sedicesimi di finale. La partita non ha risparmiato emozioni ai tifosi accorsi al PalaYamamay per sostenere le ...

Volley femminile - CEV Cup 2019 : Busto Arsizio suda col Dresda - sofferta vittoria al Tie-break : vittoria sofferta per Busto Arsizio nell’andata dei 16esimi di finale della CEV Cup 2018-2019 di Volley femminile, la seconda competizione europea per importanza. Di fronte ai 1500 spettatori del PalaYamamay, le Farfalle hanno sconfitto il Dresda per 3-2 (25-21; 24-26; 25-22; 23-25; 15-10) dopo 123 minuti molto intensi anche se poco spettacolari ma la qualificazione al prossimo turno è rimandata all’incontro di ritorno in programma ...

Scacchi - Carlsen campione del Mondo. Caruana crolla al Tie break : Magnus Carlsen ha confermato per la terza volta il titolo mondiale vinto nel 2013. A Londra, nella sfida contro l'americano di origini italiane Fabiano Caruana, il norvegese ha trionfato nella ...

Volley - Mondiale Club : Civitanova da urlo - Kazan battuto al Tie break : PLOCK , Polonia, - Seconda vittoria per la Cucine Lube Civitanova al Mondiale per Club in corso in Polonia. La formazione di Medei ha battuto 3-2 in rimonta i campioni del Mondo in carica dello Zenit ...